Recensieoverzicht Eminem: 'Goffertpark eet uit zijn hand'

De Volkskrant - vier sterren

"Wie voor één concert een compleet festivalterrein uit de grond stampt, moet ook wat te bieden hebben. Dat zal Eminem hebben gedacht toen hij aan de tekentafel zat voor zijn Revival-tournee. En dus staat het uitverkochte Goffertpark donderdagavond met de ogen te knipperen als het witte doek valt en op het podium een band van een man of twintig tevoorschijn plopt, inclusief strijkorkest. (...) Maar paniek is niet nodig, blijkt al bij de openingssessie. De strijkers zijn moeilijk te horen, onder de wat bruuske beats – ook van een live-drummer – en bijvoorbeeld de opmerkelijk prominente, scheurende gitaren. Wat je dan ook al weet: Eminem gaat gewoon goed worden bij zijn terugkeer in Nederland na vijftien jaar afwezigheid."

NRC - drie sterren

"Tijdens de gelikte en streng geregisseerde show – vol video's, vuurwerk en keiharde ontploffingen – eet het park uit zijn hand. Het veld feest, springt en gilt als hij in Rap God zonder adempauze een belachelijk lang spervuur aan elkaar gesmolten lettergrepen uitspuugt. (...) De rapper heeft niet alleen zijn demonen, maar ook zijn innerlijke tokkie succesvol verdreven. Hij durft zowaar kwetsbaarheid te tonen. Bijna aandoenlijk is het om hem in Walking on Water te horen opbiechten hoe hij eeuwig over zijn rhymes kan blijven twijfelen. Een rapper die wordt opgevreten door zijn eigen onzekerheid, wat een verademing."

De Gelderlander

"Eminem walste over het uitzinnige Nijmeegse publiek. In razend tempo gingen de hits erdoorheen. White America, Toy Soldiers, Criminal, het hield niet op. De explosies werden over het publiek uitgestort. Hard en meedogenloos. En dat was nog maar het begin. Het podium in vuur in vlam tijdens The Way I Am, prachtige uitvoeringen van Love The Way You Lie en Stan - in een regendecor - met Skylar Grey. (...) Tijdens My Name Is nam Eminem de strofe 'fall on my ass' letterlijk en toen hij weer opstond, was dat spreekwoordelijk voor zijn totale wederopstanding tijdens deze Revival Tour. Als die dan ook nog eens wordt begeleid door zo’n geweldige band, kan je het woord 'genre-overstijgend' in de mond nemen. Eminem tilt rap en hiphop live naar een hoger plan."

OOR

"Eminem doet niet aan kostuumwisselingen of andere fratsen. Het draait puur om de muziek. Er staat een enorme band, met zelfs een groep strijkers, waarbij het er niet eens toe doet wat er allemaal live is. Eminem, in grijs trainingspak en KRS-One-shirt (die stond een paar jaar terug voor nog geen vijfhonderd man in het Burgerweeshuis, verschil moet er zijn), is in goede vorm. Hij is scherp, snel, goed bij stem en monter. (...) Het format is te strak en het sentiment te hoog om van dit optreden het beste hiphopconcert van het jaar te maken. Maar Eminem bewijst wel dat hiphop de grote weides kan vullen zonder teleur te stellen."

