Spice Girl Melanie C treedt op tijdens Amsterdamse Gay Pride

Mel C brak in 1996 door met de Spice Girls. Ze had later in haar solocarrière hits als I Turn To You, Never Be The Same Again en When You're Gone.

Het is dit jaar precies twintig jaar geleden dat de Gay Games (een sport- en cultuurevenement voor lhbt's) in Amsterdam werden gehouden. "Daarom des te leuker dat niemand minder dan 'Sporty Spice' het Pride-podium zal betreden", aldus directeur Lucien Spee van de Stichting Amsterdam Gay Pride.

De Pride Amsterdam begint dit jaar op 28 juli en duurt tot en met 5 augustus. De festiviteiten starten met de zogenoemde Pride Walk en activiteiten in het Vondelpark tijdens Pride Park. Op zaterdag 4 augustus vindt de botenparade plaats.