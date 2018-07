Leon Bridges had hulp nodig bij maken tweede album

Bridges' debuutplaat Coming Home (2015) deed het goed en sleepte een nominatie in de wacht voor een Grammy Award. Deze plaat valt te omschrijven als een soulalbum, maar voor de opvolger wilde de zanger uit Texas wat anders.

"Zodra ik klaar was met mijn tournee, wist ik dat ik iets nieuws wilde doen", vertelt de 28-jarige zanger aan NU.nl.

"Hoe de plaat zou klinken, had ik nog niet helemaal in m'n hoofd, maar ik wist wel dat ik het niet alleen zou kunnen. Ik haalde er andere muzikanten bij, waarna we verschillende stijlen uitprobeerden - van folk, soul en jazz tot fuse - in de studio. Dat is terug te horen op het album."

De plaat is geproduceerd door Niles City Sound en Ricky Reed, die eerder samenwerkte met onder anderen Jason Derulo, CeeLo Green en Pitbull.

Ontwikkeling

De zanger vond het wel lastig om het over een andere boeg te gooien. "Als artiest maak je altijd een bepaalde ontwikkeling door, maar ik had ook in mijn achterhoofd dat ik mijn fans niet van me wilde vervreemden. Uiteindelijk realiseerde ik me dat mijn fans van me houden, omdat ik altijd mezelf blijf. Mijn muziek zal ook altijd een spoortje soul bevatten."

De druk die Bridges voelde bij het maken van zijn tweede plaat, werd hem naar eigen zeggen vooral door zichzelf opgelegd. "Ik wilde echt iets goeds afleveren. Eerlijk gezegd wist ik niet hoe ik dat kon bereiken. Dat is dus ook een van de redenen dat ik hulp inriep."

De zanger is tevreden met het uiteindelijke resultaat. "Het album geeft goed weer waar ik met mijn muziek naartoe wil in de toekomst."

Bridges trad eerder deze maand op bij Down The Rabbit Hole en geeft zaterdag een show op North Sea Jazz. Op 1 november is hij terug in Nederland voor een optreden in de AFAS Live.