Recensieoverzicht Paul Simon: 'Waardig slot van bestaan als live-artiest'

De Volkskrant - vijf sterren

"Overbekende liedjes wisselt hij af met minstens zo sterk, maar wel minder bekend werk. En altijd zijn er prachtige details, zoals de surfgitaar in het opzwepende That Was Your Mother, waarin Simon zichzelf ook een dansje permitteert. (...) De grootste verrassing was Simons vertolking van Bridge Over Troubled Water. Hij schreef het, maar het is zijn oude kompaan Art Garfunkel die het vocaal naar zich toetrok. En waar Garfunkel onlangs in Carré nog vol lof was over Simon, doet deze nu alsof het duo Simon & Garfunkel nooit heeft bestaan."

De Telegraaf - geen sterren

"Op een vocaal wat aarzelende start na, klonk de 76-jarige singer-songwriter zaterdag bovendien nog als in zijn beste dagen. Gesteund door zijn geroutineerde en sowieso al veelzijdige band, had hij voor de gelegenheid ook een sextet strijkers en blazers laten aansluiten die allemaal samen een machine vormden die louter tot vakwerk in staat was. Simon kon zich daardoor zelfs een paar olijke dansjes permitteren, het publiek zag hem oprecht genieten en dat gaf uiteindelijk de doorslag."

AD - vier sterren

"In de Amsterdamse Ziggo Dome viel slechts op hoe ongekend knap Simons liedjes zijn gecomponeerd. Hun geestelijk vader was aanvankelijk niet al te krachtig bij stem (de in totaal veertien podiummuzikanten overstemden hem soms), maar herwon zijn kracht naarmate de show vorderde. (...) Simon laafde zich aan het applaus van zijn publiek en nam ruim de tijd het verhaal van zijn loopbaan te vertellen. Uitgebreid stond hij stil bij het overlijden van zijn vaste gitarist Vincent Nguini, wiens dood een van Simons redenen is om te stoppen met spelen."

Trouw - vier sterren

"Voor wie naar het concert was gekomen in de hoop op een feest der herkenning, zal het even slikken zijn geweest. Al helemaal omdat ook zijn bekendste nummers, zoals de Simon & Garfunkel-songs Bridge Over Troubled Water en The Boxer een alternatief live-jasje kregen aangemeten. (..) Een liefhebber en een pure muzikant, die zich ondanks zijn enorme commerciële successen steeds is blijven ontwikkelen en altijd op zoek is gebleven naar nieuwe muzikale inspiratiebronnen. (...) Het maakte van het concert een waardig slot van Simons bestaan als live-artiest. Met een optreden dat geen snelle happen voor snackers bood, maar een geraffineerd buffet voor fijnproevers."

