André Hazes last rustperiode van een maand in

Op zijn Instagram-account geeft de zanger uitleg over de ontstane situatie. "Gisteren ben ik naar de dokter gegaan vanwege een ongelooflijke pijn in mijn hoofd. Ik heb uitgelegd hoe mijn afgelopen jaren eruit hebben gezien en hoe ik mezelf daardoor heb behandeld", begint de 24-jarige Hazes zijn bericht.

Volgens de zanger wilde hij zichzelf zo graag bewijzen, dat hij zich volledig in het werk stortte. "Ik wilde mezelf bewijzen naar iedereen in Nederland. Ik heb lichamelijke klachten genegeerd en heb nachten doorgehaald, omdat ik zelf dacht dat dat de manier was om te kunnen blijven presteren."

"Altijd in mijn achterhoofd gehouden dat ooit iemand tegen mij zei dat wat mijn vader bereikt had, mij nooit zal lukken. Misschien niet goed geweest, maar ik kan alleen maar hopen dat jullie hebben gezien dat ik dit kan. Zelf", gaat de zoon van de in 2004 overleden André Hazes verder.

Pijn in mijn hart

Eerdere waarschuwingen over zijn fysieke gestel sloeg de zanger in de wind. "Ook hebben velen van jullie mij gewaarschuwd dat als ik niet op zal letten, ik in een dip terecht zal komen. Na een lang gesprek heeft de dokter voor mij besloten, en ik zeg het met veel pijn in mijn hart, dat ik rust moet nemen. We hebben besloten minimaal een maand alles wat met werk te maken heeft, af te zeggen en rust in te lassen."

De zanger hoopt dat zijn omgeving en fans het besluit respecteren. "Ik hoop oprecht op jullie begrip. Het spijt me als ik mensen teleurstel die mij hebben geboekt, of die een kaartje voor mij hebben gekocht. Maar voor één keer moet ik aan mijzelf denken", sluit de zanger zijn bericht af.

Breuk met vriendin

Afgelopen vrijdag bracht Hazes nog zijn single Later komt de spijt uit. In april werd bekend dat de zanger en zijn veertigjarige vriendin Monique Westenberg uit elkaar zijn gegaan. Volgens Westenberg was de breuk vooral te wijten aan het drukke schema van Hazes. "Ik merk aan hem dat hij die druk niet aankan, ik denk niet dat hij dat zelf doorheeft."

"Hij heeft weinig tijd voor het gezin", zei ze destijds. "De situatie is nu dat André ervoor gekozen heeft ergens anders te gaan wonen. Ik denk dat het eigenlijk allemaal een beetje te veel aan het worden is. Zijn agenda is ontzettend volgepropt. Hij heeft nauwelijks tijd voor zichzelf, laat staan voor zijn gezin."

Een maand later zei het stel weer bij elkaar te zijn. Hazes en Westenberg hebben samen een zoon.