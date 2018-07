Recensieoverzicht: Drake 'imiteert erop los' op album 'vol klaagzang'

De Morgen - drie sterren

"Hij excelleerde altijd al in zelfbeklag, maar op deze dubbelaar (goed voor anderhalf uur geweeklaag!) doet hij er een extra schepje bovenop. 'Now I gotta deal with all this drama and deal with myself', zeurt hij in de albumopener Survival, na een hele opsomming van voor- en tegenspoed in het rapwereldje.

'I ain’t even have to cut the tie, it severed itself.' In I'm Upset - eigenlijk een hilarische titel voor een stoere rapsong - klaagt hij zelfs over de alimentatie die hij moet betalen. 'Every month I’m supposed to pay her bills and get her what she want / I still got like seven years of doin’ what I want / My dad still got child support from 1991.' Euhm… too much information, kerel."

Billboard - geeft geen sterren

"More Life (de mixtape die hij in 2017 uitbracht, red.) was stevig en nonchalant, Scorpion is daarentegen meer een afrekening. Om te beginnen is het een dubbelalbum, dat bestaat uit 25 nummers en ruim 85 minuten duurt. Daarmee onderscheidt het zich van andere veelbesproken en veel korter durende cd's die dit jaar uitkwamen. Het album is ook een stilzwijgend antwoord aan iedereen die probeerde hem te ontmoedigen of ervoor te zorgen dat hij uit koers raakte.

De frustratie en vermoeidheid van Drake vormen een vast onderdeel in zijn muziek. Op Scorpion is hij juist energiek en misschien wel meer zelfbewust dan ooit. Hij is een narcist - iemand die geliefd moet zijn en deze liefde van anderen eist - maar dat is ook onderdeel van zijn charme. Dat heeft hij misschien wel aan Pusha T te danken, wiens beschuldigingen ervoor zorgden dat Drake weer aan het schrijven ging en een berekend album maakte dat zijn eigen naam waardig is (Pusha T rapte eerder over Adonis, de 'geheime' zoon van Drake waarover hij nu ook zingt op het album, red.). Dit album mag een vuurdoop worden genoemd."

The Washington Post - geeft geen sterren

"Drake lijkt het prima te vinden om weer te zingen over zijn reeds bij ons bekende leed, terwijl hij voor de zoveelste keer dezelfde melodieuze paden bewandelt die hij al volgt sinds Take Care (het album uit 2011, red.). De enige momenten dat hij echt begaan lijkt met de muziek, is wanneer hij spotvogeltje speelt - wanneer hij artiest 21 Savage imiteert op Nonstop of Young Thug nadoet op Mob Ties. Als we heel hard knijpen met onze ogen, kunnen we ons voorstellen dat Drake dit daadwerkelijk beschouwt als nieuwe muziek. Eigenlijk zijn zijn imitaties van andere artiesten van het soort treurigheid dat we normaal alleen zien op nachttelevisie."

