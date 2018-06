Recensieoverzicht: 'Ed Sheeran blijft zichzelf' in 'stadion als galmcontainer'

AD - vier sterren

"Tot nu toe gaf Ed Sheeran zijn soloconcerten in Nederland in indoorhallen. Dat had als nadeel, zo vertelde de zanger donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA, dat hij zijn fans niet kon zien. "Hier in dit lichte stadion zie ik jullie allemaal", zo besloot de zingende tienerheld zijn charmeoffensief. Dat mocht dan waar zijn, net zo waar was het dat de 27-jarige Brit in het stadion opliep tegen het belabberde geluid. Het galmde als vanouds in de ArenA, waardoor (minstens een flink deel van) het publiek niet kreeg wat het verdiende. Want de show die Ed Sheeran serveerde, deugde aan alle kanten."

De Telegraaf - geen sterren

"Niks ten nadele van de inzet van de roodharige singer-songwriter. Die was, zoals altijd, aanstekelijk sterk. Vol zelfvertrouwen trad hij zijn tienduizenden in Amsterdam verzamelde fans moederziel alleen tegemoet, hij hing zijn gitaar om en ging aan het werk - hij klokte nog net niet in. Geen groteske poses, ondersteunende band en orkest of overdreven special effects bij deze Brit. Met slim gebruik van zijn loopmachine (waarmee hij zijn eigen speelsels kan opnemen en herhalen) doet hij óók in stadions gewoon alles zelf en daarvoor blíjft applaus op zijn plaats."

De Volkskrant - vier sterren

"Het stadion mét dak is een nauwelijks te bespelen galmcontainer, dat blijkt maar weer. Ed Sheeran had bij het nummer Eraser iets moois in gedachten, met afgemeten rapwerk naast staccato percussie op de gitaar, maar door de rondrazende echo wordt Eraser een hutspot van herrie. Dat hoort Sheeran zelf ook, want de echo rolt natuurlijk ook over het podium. (...) Zijn repertoire biedt een uitweg. Sheeran heeft een aantal aanstekerliedjes in de reistas, en als het stadion tegen tienen eindelijk een beetje donker en dus sfeervol wordt, mogen de lampjes branden. We vinden weer een sleutel tot het succes-Sheeran. Hij kan met toch alleen dat ene instrument dynamiek in zijn spel leggen en een verhaal vertellen. Soms een beetje fluisterend, dan weer met gebalde vuisten. Zoals de beste singer-songwriters dat kunnen, en dan alleen de állerbeste singer-songwriters."

OOR - geen sterren

"In de geschiedenis van de popmuziek zagen we iemand zelden zo weinig nodig hebben om een publiek in te pakken. Of het nu in de wijlen HMH, Ziggo Dome, op Glastonbury of vanavond, in de ArenA is: geef 'Lonesome Ed' een akoestische gitaar in zijn handen en wat loopmachinepedaaltjes aan zijn voeten en het wordt gegarandeerd een mooi feestje. (...) Ed houdt het simpel. Hij houdt het puur. Hij blijft 'gewoon'. Hij blijft zichzelf. En daar houden de meeste mensen van. Van artiesten die altijd lekker gewoon zijn gebleven. Door deze simpelheid en laagdrempeligheid, maar ook door zijn charisma en hartelijkheid is Ed Sheeran een beetje de Frans Bauer van het internationale poplandschap. Dat klinkt misschien lullig, maar het is een compliment."

