Ed Sheeran opnieuw aangeklaagd om plagiaat bij Thinking Out Loud

Het bedrijf is van mening dat Sheeran bij het schrijven van het nummer Thinking Out Loud te veel gebruikt heeft gemaakt van het nummer Let's Get It On van Marvin Gaye, schrijft TMZ. Daarom klagen ze de Brit aan voor 100 miljoen dollar (ruim 86 miljoen euro).

In de documenten staat beschreven dat het bedrijf vindt dat het nummer van Sheeran qua melodie, ritmes, harmonieën, drums, baslijn, achtergrondkoor en tempo te veel weg heeft van het nummer van de overleden Gaye.

Thinking Out Loud werd genomineerd voor een Grammy in de categorieën beste album, beste uitvoering en beste lied van het jaar 2016. De erfgenamen van Gaye klaagden Sheeran in 2016 ook al aan om hetzelfde nummer.