Joe Jackson op 89-jarige leeftijd overleden

Jackson werd in juni gediagnosticeerd met een ongeneeslijke vorm van kanker. De familie van Jackson was bij hem in een hospice in Las Vegas, waar hij de laatste anderhalve dag van zijn leven verbleef, melden bronnen vanuit de familie aan TMZ.

In eerste instantie wilde Jackson geen bezoek in het ziekenhuis. Zijn vrouw Katherine Scruse dwong uiteindelijk via hun advocaat bezoekrecht af. Daardoor kon ze toch haar man bezoeken.

Jackson werd op 26 juli 1928 geboren in Fountain Hill, Arkansas. Hij was bokser en later kraanmachinist bij een staalfabriek voordat hij een muzikale richting insloeg. Vijf van de tien kinderen die hij en zijn vrouw kregen, werden wereldberoemd als The Jackson Five. Vader Joe trad op als hun manager.

Ontslagen door Michael

Het kwintet begon in 1963 als trio met de broers Jackie, Tito en Jermaine. In 1966 werd de band uitgebreid met Marlon en Michael. Het was de start van een glanzende carrière die de familie Jackson wereldfaam opleverde. Eind jaren zeventig ontstonden barstjes in het succesverhaal. Michael ontsloeg in 1979 zijn vader als manager. Hij wilde meer zeggenschap over zijn eigen carrière. Zijn broers volgden enkele jaren later zijn voorbeeld.

In juli 2015 werd Jackson in Brazilië getroffen door een hartinfarct. Na drie hartaanvallen werd hij geopereerd en kreeg hij een pacemaker.