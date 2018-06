Sheryl Crow denkt binnenkort laatste album uit te brengen

De reden hiervoor is dat Crow niet meer bij een platenmaatschappij zit, maar haar muziek uitbrengt via de digitale distributieservice Stem. Dit platform houdt bij hoe vaak muziek wordt gedraaid en verkocht en kan zodoende een transparant beeld geven van de verkoop van singles.

"Op dit punt in mijn carrière vind ik het fijn om nummers te schrijven en ze ook gelijk uit te kunnen brengen", vertelt de zangeres in gesprek met muziekblad Billboard. De 56-jarige Crow zegt dat zij "wat ouder is dan de meeste artiesten die worden gedraaid op de radio".

"Ook ben ik een veel oudere artiest dan waar de meeste platenlabels geïnteresseerd in zijn en waar ze geld in willen stoppen. Maar dat betekent niet dat ik geen goede platen kan maken, het betekent ook niet dat ik niet meer vitaal en creatief ben. Dus voor artiesten die er niet helemaal bijhoren, is het een geweldige manier om je muziek toch uit te brengen."

Eerste single

De eerste single van haar komende cd heeft Crow maandag uitgebracht: Wouldn't Wanna Be Like You, een duet met Annie Clark (beter bekend als St. Vincent). Crow zegt nog niet te hebben besloten of ze het album ook via Stem uit zal brengen, of dat ze dit toch via een platenmaatschappij probeert te doen.

De zangeres brak in 1993 door met Tuesday Night Music Club en bracht daarna nog negen studioalbums uit. Haar grootste hit scoorde ze met All I Wanna Do.