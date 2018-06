Zanger Passenger verwacht niets van nieuwe muziek

Runaway is het nieuwe album van de zanger en bevat volgens hem "een leuke, flink Amerikaanse sound". Op deze cd staan naar zijn mening twee potentiële hits, waaronder de nieuwe single Hell of High Water.

"Maar daarbij heb je wel veel geluk nodig", zegt hij over de kans dat de nummers het ook daadwerkelijk goed gaan doen. "Het gebeurt niet vaak dat dit lukt, want je moet het opnemen tegen artiesten als Justin Bieber en Rihanna, echte radiomuziek waar miljoenen euro's achter zitten. Ik maak folkmuziek. Niet dat dat niet commercieel is, maar ik verwacht er daarom niets van."

Ruime blik

Bij Let Her Go kwam die dosis geluk volgens Passenger wel om de hoek kijken. "Achteraf dacht ik: hoe dan? Zo veel dingen vielen op dat moment op de juiste plaats." Nederland was het eerste land dat Let Her Go omarmde. "Daardoor merkte de rest van de wereld het nummer ook op. Daar ben ik dankbaar voor", aldus de artiest.

"Nederlanders hebben een ruime blik. Jullie zijn liberaal, maar dat geldt ook op het gebied van muziek. Nieuwe artiesten krijgen hier snel een kans."

Runaway is het negende album van Passenger in negen jaar. "Ik wil elk jaar een nieuw album uitbrengen. Elk jaar ben ik weer gegroeid als mens, en dat hoor je terug in de muziek." Hij volgt hierbij zijn gevoel en denkt er niet over na of het ook in de smaak kan vallen bij het luisterpubliek. "Ik ga op mijn instinct af. Hopelijk begrijpen mensen het, en zo niet, dan is er volgend jaar weer een nieuw album."