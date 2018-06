Ilse DeLange blikt terug: 'Ik was een meiske dat haar idolen nabootste'

"Ik ben iemand die vooruit kijkt en graag nieuwe avonturen beleeft, maar het is heel mooi om stil te staan bij iets dat zo bijzonder is", vertelt DeLange in gesprek met NU.nl. "Ik doe al twintig jaar wat ik het liefste doe."

Aan het begin van haar carrière omschrijft de zangeres zichzelf als "groen als gras". Ik wist niks en kwam in een stroming terecht. Maar ik wist wel al goed wat ik wilde, zoals met het kiezen van liedjes."

DeLange was "twee handen op een buik" met producer Barry Beckett. "Toen besefte ik nog niet wat voor belangrijke rol hij speelde in het opnameproces. Barry is een legendarisch figuur, maar wist ik veel, ik vond het gewoon een aardige man. Nu besef ik: potverdorie, wat was hij goed en wat was het een eer dat ik met hem die eerste studio-ervaring heb gedeeld", aldus DeLange.

2.0-versie

World of Hurt luistert DeLange met veel plezier terug. "Door de groove die terugkomt in de gitaar en piano zit er zo veel rust en controle in de tracks, het klinkt allemaal heel goed." Daardoor staat de emotie in de liedjes centraal. "Dat is iets wat bij mij de afgelopen jaren steeds weer belangrijker wordt en in de toekomst nog belangrijker gaat worden. Met een gitaar op het podium zingen, dat is de bron van alles. Ik denk dat die cirkel bij mij zo uitkomt."

Deze nummers mag DeLange dit weekend weer ten gehore brengen in Carré. "Wat het zo bijzonder maakt, is dat ik sommige liedjes niet meer heb gespeeld sinds het jaar dat het album uitkwam", zegt de zangeres. "Toen ik destijds op tour ging, was dat het enige materiaal dat ik had. Daarna kwamen er natuurlijk albums bij en dan moet je liedjes schrappen, dus dan komen vooral de singles aan bod."

DeLange zingt dus nu weer liedjes die ze jarenlang niet meer op het podium heeft laten horen. "Het is zo leuk, zo fijn dat ik hoor wat er eigenlijk is gebeurd de afgelopen twintig jaar. Toen was ik een meiske dat haar idolen nabootste. Nu gaat dat natuurlijk. Ik vind het leuk om nu de 2.0-versie te laten horen van die liedjes."

Duo en solo

Het is alweer vijf jaar geleden dat de zangeres solo op het podium stond. De afgelopen jaren trad ze op met The Common Linnets. "Ik hou heel erg van samen zingen en koortjes doen. Dat mis ik wel af en toe als ik alleen optreed. Dat vind ik ook een heerlijke plek, juist die afwisseling is heel fijn. Dat is ook de reden waarom in The Common Linnets heb geïnitieerd."

De komende tijd zal die afwisseling weer meer komen voor DeLange. In september tourt ze door Nederland en volgend jaar op 2 februari staat de zangeres in de Amsterdamse Ziggo Dome. "Met de Linnets heb ik in prachtige zalen gespeeld, maar nooit in zo'n grote concertzaal. Dit is wel effe anders, ik heb er veel zin in."

Nashville

Ook buiten de Nederlandse grenzen is DeLange steeds bekender aan het worden. The Common Linnets gooiden hoge ogen in Duitsland en momenteel is de zangeres in een gastrol te zien in de Amerikaanse serie Nashville, waarin ze eigen liedjes zingt.

"Er was een poll online gezet waarin mensen mochten stemmen op hun favoriete liedje van de aflevering en toen stond mijn liedje bovenaan", vertelt DeLange. "Hartstikke leuk en dat is zeker weer een nieuwe prikkel, maar ik verwacht er verder niets van. Alles wat mogelijk komt, is mooi meegenomen."

Maar je moet nooit 'nooit' zeggen, leerde de zangeres. "Want als je me jaren geleden had gezegd dat ik zo'n succes zou hebben met de Linnets in Duitsland of dat ik deze rol zou krijgen, zou ik zeggen: je bent niet goed bij je hoofd! Soms gebeuren de gekste dingen. Dat houdt het leerzaam en spannend."

Emigreren

Zou DeLange emigreren naar Amerika, mochten daar mooie, nieuwe kansen uitvloeien? "Ik heb er sinds een paar jaar een huis. Maar ik ga waar het avontuur is en als er genoeg aanleiding is om daar meer tijd door te brengen, zou ik een emigratie zeker niet schuwen", vertelt de zangeres.

Als een "kip zonder kop" verhuizen zou DeLange niet doen. "Er moeten wel genoeg haakjes zijn om Nederland achter me te laten. Helemaal achterlaten zou ik nooit doen hoor, maar als er avontuur is, dan spring ik gelijk in het vliegtuig."