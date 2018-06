Babette van Veen 'verbaasd' over hitsucces Ademnood

Ademnood bereikte in 1995 de nummer 1-positie in de hitlijsten. "Ik vond het nooit een geweldig nummer", aldus de 50-jarige actrice, zangeres en schrijfster in gesprek met Het Parool. "In het begin zongen we het drie keer per set. Het verbaasde me eigenlijk dat het zo'n grote hit werd."

Samen met Goede Tijden, Slechte Tijden-collega's Katja Schuurman en Guusje Nederhorst (die in 2004 overleed na borstkanker, red.) vormde Babette van Veen het muzikale trio, dat werd vernoemd naar de personages die zij in de dagelijkse RTL-soap speelden. Naast Ademnood scoorden ze ook hits met Alles of niets en Lange nacht.

Keihard werken

Nog steeds wordt Van Veen wekelijks herinnerd aan de meisjesgroep. "Ik hoor het zelf op de radio, of iemand zegt er iets over. Het is iets waar ik veel plezier aan heb beleefd."

De actrice zegt dat het "keihard werken" was. "We traden zeker drie of vier keer per week op, naast de opnames voor Goede tijden. Op een gegeven moment moesten we steeds meer concurreren met andere meidengroepjes. Toen werd het echt werk."

"De mensen die de concerten boekten, zaten lekker 's avonds thuis terwijl wij optraden. We voelden ons een beetje de kip met de gouden eieren."