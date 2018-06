Gitarist Mike Nesmith (75) van The Monkees ziek

Vlak voor aanvang van een show in Philadelphia maakte de band op Facebook bekend dat Nesmith kampt met 'een klein gezondheidsprobleem' en een week rust moet houden.

De 75-jarige gitarist is na een bezoek aan een ziekenhuis teruggekeerd naar zijn huis in Californië. Nesmith trad op met de 73-jarige Micky Dolenz in de show The Monkees Present: The Mike & Micky Show.

De groep belooft de shows in Philadelphia, New York en New Jersey op een later moment in te halen.

Popgroep The Monkees werd in de jaren zestig bij elkaar gebracht voor een gelijknamig tv-programma, als Amerikaans antwoord op The Beatles. De groep scoorde wereldhits met nummers als I'm a Believer (1966) en Daydream Believer (1967).

Davy Jones, de zanger van de popgroep The Monkees, overleed in 2012 op 66-jarige leeftijd.