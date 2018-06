Wulf hoopt met EP naam en muziek aan gezicht te kunnen koppelen

De eerste aanzet daarvoor is zijn EP Switching Gears. Het vijf nummer tellende album moet volgens de dertigjarige Lieuwe Albertsma, zoals Wulf eigenlijk heet, de opmaat zijn naar meer.

"We scoren op de radio heel erg goed nu met nummers als Mind Made Up en All things under the Sun. Het nadeel is dat mensen het gezicht nog niet echt kunnen koppelen aan de muziek. We zijn met een inhaalslag bezig, maar dat heeft natuurlijk tijd nodig", zegt de zanger in gesprek met NU.nl.

De zanger is dankbaar voor de geboden kansen, mede omdat hij ook de keerzijde van de industrie kent. Na zijn deelname aan The Voice of Holland in 2012, waarbij geen enkele coach omdraaide, legde Wulf een lange weg met vele hobbels af. Door die moeilijke route knijpt hij zichzelf nog weleens in zijn arm.

"Dat is meestal op momenten dat ik in de auto zit en er totaal niet mee bezig bent, waarna je ineens je muziek op de radio voorbij hoort komen. Dat is en blijft iets magisch. Dat het dan toch gelukt is, ondanks een valse start, maakt mij nederig."

Te lief

Wulf is blij met het artiestenleven dat hij nu leidt. "Ik wil dit leven echt niet kwijt. Hier heb ik mijn vaste baan bij een promotiebureau waar ik leidinggevende was vier jaar geleden voor opgezegd. Het gaat me niet om de aandacht, maar dat de mensen mijn muziek horen. Daar blijf ik rustig en geduldig aan werken. Sommigen zeggen dat ik te lief ben voor de industrie, maar ik blijf dicht bij mezelf. Daar kom ik wat mij betreft het verst mee."

Tijdens de zomerperiode staan er legio optredens op het programma voor de artiest uit Weesp.

"Ik kijk heel erg uit naar Concert at Sea, zonder andere optredens daarbij te kort te doen. Ik heb in het voorprogramma van Bløf gestaan en ook achter de schermen hebben we elkaar ontmoet. Onze beide crews kunnen goed met elkaar overweg en dat wordt dus echt een feestje. Daarnaast kijk ik nog heel erg uit naar Royal Park in Soest, waar ik in het voorprogramma van Sting sta. Dat wordt heel bijzonder."

Europese tour

Wulf hoopt daarnaast dat zijn ster rijzende blijft met een ultieme ontknoping over pakweg een jaar of vijf. "Het lijkt mij ook heel gaaf om een tour door Europa te doen. De muziek wordt her en der gepitcht in het buitenland. Het is Engelstalig en zodoende dus begrijpelijk voor veel mensen."

Over aandacht uit het buiteland heeft de singer-songwriter vooralsnog niet te klagen. "Ik begin langzamerhand ook berichtjes te krijgen van mensen uit Polen, Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Dat geeft wel aan dat er een publiek voor is."