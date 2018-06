Rufus Wainwright treedt volgend jaar op in Nederland

Voor het eerst speelt Wainwright nummers van zowel het album Rufus Wainwright als Poses uit 2001.

Wainwright staat bekend als een van de belangrijkste songwriters van deze tijd. Hij bracht acht studioalbums en drie livealbums uit en werkte samen met artiesten als Elton John, David Byrne, Joni Mitchell en Burt Bacharach.

In 2006 werd zijn album Rufus Does Judy genomineerd voor een Grammy. Naast deze albums schreef hij onder andere de opera Prima Donna, componeerde hij de Five Shakespeare Sonnets en bracht hij een muziekdocumentaire uit over zijn overleden moeder en folkzangeres Kate McGarrigle. In oktober van dit jaar gaat zijn tweede opera Hadrian in première.

Op 14 april staat de zanger in De Oosterpoort in Groningen en op 15 april in het Amsterdamse Carré. De kaartverkoop voor beide concerten start woensdag 27 juni om 10.00 uur.