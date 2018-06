Lisa Marie zingt duet met vader Elvis Presley op nieuw album

Het nieuwe album Where No One Stands Alone markeert de liefde van Elvis voor gospelmuziek, meldt Rolling Stone.

Het album telt veertien nummers. Ze vormen een mix van klassieke vocale uitvoeringen van Elvis Presley (1935-1977) en nieuwe opnames, onder meer van achtergrondzangeressen die in het verleden met Elvis hebben opgetreden en met hem in de studio stonden.

De titeltrack Where No One Stands Alone is een vernieuwd duet dat Lisa Marie met haar vader zingt. "Het was een zeer ontroerende ervaring om met mijn vader te zingen", zegt Lisa Marie in een toelichting. "De tekst sprak me erg aan en raakte me in mijn ziel. Ik ben ervan overtuigd dat de tekst op vrijwel dezelfde manier aankwam bij mijn vader."

Lisa Marie Presley zingt op 11 augustus tijdens de albumpresentatie op Graceland. Naas Elvis' dochter en Darlene Love is gospelzangeres Cissy Houston op het album te horen. Zij was vanaf 1969 achtergrondzangeres van Elvis Presley.