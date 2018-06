Paul McCartney moest wennen aan manier van werken Kanye West

"Ik heb veel van hem geleerd", vertelt McCartney aan het blad DIY. "Met de Beatles en Wings had ik een bepaalde manier van werken bij het schrijven van nummers. Ik ging met mijn gitaar of achter de piano zitten, schreef een nummer en maakte het af. Daarna was het klaar."

West pakte dat anders aan, aldus McCartney. "Het ging geleidelijker. Zo geleidelijk dat ik niet eens doorhad dat we liedjes aan het maken waren. Er waren twee of drie middagen dat we in een hotel in Beverly Hills afspraken met zijn geluidsman erbij en microfoons, voor het geval er wat gebeurde."

"Ik speelde wat op mijn gitaar en Kanye keek vooral naar foto's van Kim (Kardashian, zijn vrouw, red.) op zijn computer", herinnert de zanger zich.

"Ik dacht: gaan we nog ooit nummers schrijven? Maar achteraf bleek dat we dat aan het doen waren. Hij hoorde wat ik deed, wist in gedachten al dat we dat konden gebruiken, nam het op en strikte Rihanna om het nummer te zingen", vertelt McCartney over het nummer FourFiveSeconds.

Urban poëzie

Hoewel de zanger zichzelf geen hiphopfan zou noemen, was hij wel fan van Wests album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. "Daar was ik echt jaloers op. Op Watch The Throne, van Kanye en Jay-Z, ook. Ik ging naar hun concert en vond echt dat ze urban poëzie maakten. Ik was erg onder de indruk, dus toen ik hoorde dat Kanye met me wilde samenwerken, was ik gevleid."

Eerder deze week werd bekend dat McCartney, die maandag zijn 76e verjaardag vierde, op 7 september weer een nieuwe plaat uitbrengt, genaamd Egypt Station.