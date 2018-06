Zangeres Janne Schra brengt derde solo-album uit

Op OK staan nummers die gaan over verlangens, veranderingen en reizen. Zo staat in Paris Syndrome een trip met de auto naar de stad van de liefde centraal, terwijl New Orleans een nummer is over beschonken zijn in de Amerikaanse stad.

De nummers wisselen qua stijl af tussen pop en jazz. Het album OK komt vrijdag uit. Eerdere soloalbums van de zangeres waren het titelloze Janne Schra en Ponzo.

Met Room Eleven maakte Schra twee albums. Six White Russians and a Pink Pussycat en Mmm...Gumbo? leverden de band twee gouden platen en een platina plaat op. Ook toerde de in Laren geboren zangeres door Canada, Japan, Europa en Zuid Afrika.