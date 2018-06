Recensieoverzicht: Beyoncé en Jay-Z overrompelen stadion met liefde

De Telegraaf - geeft geen sterren

"De klasse straalde er, al met al, aan alle kanten van af tijdens deze gezamenlijke komst van dit stel. Met als voornaamste waar voor ons geld deze avond tóch die aanblik van dit stel. Samen, zij aan zij op de plek waar ze allebei het beste zijn, de bühne. Zij de koningin van de r&b, hij de koning van de hiphop. Samen niet te overtreffen."

AD - vier sterren

"Bey en Jay lieten het bij de setlist die ze ook grotendeels in Groot-Brittannië hadden verzorgd. Het was het enige smetje op de wervelende show die in het teken stond van het hernieuwde liefdesgeluk van de twee. Na de moeilijkheden - het vreemdgaan van Jay-Z, de boosheid en het verdriet - wilde het stel aan de wereld laten zien dat het weer koek en ei was. In alles wilden de supersterren dat gisteravond laten zien, horen en voelen. Liefde vulde het stadion, aanvankelijk op zwoele wijze, maar vele keren explosief, spetterend, indringend en vol overgave."

De Volkskrant - vier sterren

"De productie wordt met militaire precisie uitgevoerd. Iedere seconde is uitgeschreven, ruimte voor spontane invallen is er niet. Maar dan is daar dus na vijf kwartier eindelijk even Beyoncé die er even rustig de tijd voor neemt en slechts begeleid door een op band meelopende akoestische gitaar Resentment inzet. Zo'n ballad waarvan we het bestaan bijna vergeten waren. Maar ook in 2007 zong de zangeres dus al over ontrouw van haar geliefde Jay-Z: "Loving you was easy, once upon a time." Ze brengt het recht uit het hart en voor het eerst neemt Beyoncé echt de tijd voor een liedje. De reactie van Jay-Z met zijn recente Family Feud van zijn grote mea culpa-album 4:44 is al even sterk."

Het Parool - geeft geen sterren

"De show in de Arena is niet minder dan overrompelend. Met name de eerste 1,5 uur krijgt het publiek geen seconde rust: iedere loepzuiver gezongen noot van Beyoncé is een climax, elke rap van Jay-Z is vlijmscherp. Het charisma van Beyoncé is bijna intimiderend, haar energie op het podium ongeëvenaard. Elke twintig minuten toont ze haar machtige dijen en majestueuze derrière weer in een nieuw pakje, dansend alsof het de laatste dag op aarde is. Jay-Z vormt in zijn double-breasted pakken en suave shirts het ontspannen tegenwicht."

