Rapper XXXtentacion (20) doodgeschoten in Miami

XXXtentacion, die in het echt Jahseh Dwayne Onfroy heette, verliet volgens TMZ vlak voor de moord een motorwinkel. Toen hij daar weg wilde rijden met zijn auto, werd hij onder vuur genomen door een schutter. De politie is nog op zoek naar de dader. Vermoedelijk gaat het om een overval.

De rapper is vaak in opspraak geraakt. In het verleden is hij opgepakt voor illegaal wapenbezit, een overval en een zware mishandeling. Ook zou er binnenkort een rechtszaak starten, omdat hij zijn zwangere vriendin zou hebben mishandeld. XXXtentacion had huisarrest, maar een rechter heeft hem onlangs toestemming gegeven om op tournee te gaan.

Volgens muziekwebsite Pitchfork debuteerde XXXtentacion op zestienjarige leeftijd toen hij zijn eerste muziek heeft uitgebracht op SoundCloud. Zijn laatste album ? (2018) kwam in de Verenigde Staten binnen op nummer één.

Reacties

Het overlijden van de twintigjarige Amerikaanse rapper XXXtentacion leidt tot verdrietige reacties op sociale media.

Kanye West laat via Twitter weten: "Ik heb je nooit verteld hoe ontzettend jij me inspireerde toen je er nog was. Dank je wel dat je er was."

Collega-rapper Tyga zegt: "Het is heel triest om zo'n goede artiest te moeten laten gaan." Zanger Aaron Carter zegt "kapot te zijn van dit overlijden".

Diplo

De Amerikaanse dj en producer Diplo had deze week nog contact met XXXtentacion. "Hij appte me dit weekend nog dat het een doel van hem was om Skrillex en mij zijn album te laten afmaken. Ik nodigde hem uit in Los Angeles en was benieuwd of hij zou komen opdagen. Ik hield van dit joch, hij had nog zoveel plannen."

Ook Nederlandse rappers zijn geschokt door de plotselinge dood van de twintiger. Onder anderen Boef en Ronnie Flex spreken hun ongeloof uit op sociale media.