Recensieoverzicht Pinkpop: Pearl Jam 'hoogtepunt' en Bruno Mars 'eindbaas'

Pearl Jam - Vrijdag

De Volkskrant

"Natuurlijk lag Nederland een paar dagen wakker van de aanstaande Pearl Jam-show op Pinkpop. Het legendarische optreden van de band uit 1992 stond ons ineens weer helder voor ogen, inclusief de vrije vlucht van Eddie Vedder vanaf een camerakraan. Het was niet zomaar een optreden, maar de volgens velen beste Pinkpopshow in de geschiedenis van het bijna vijftig jaar oude Limburgse festival. Maar of de band zelf nu ook met een hoofd vol nostalgie naar Landgraaf zou afreizen? (...) Misschien wil Pearl Jam helemaal niet herdenken? Vergeet het maar, dat wil Pearl Jam wél. En dat ziet het Megaland al bij de openingszetten, en allereerst aan het Tivoli-shirtje dat Eddie Vedder draagt: net als in 1992 en net als bij een eerdere terugkeershow in 2000. (...) Maar het beste nieuws is vrijdagavond, als de zon langzaam wegzakt achter de Limburgse bosranden en het podium dus kan baden in een weldadige lichtshow, dat Pearl Jam aantreedt in topconditie."

Lees hier de hele recensie

AD

"Met zo veel Pinkpop-nostalgie kon de terugkeer van Pearl Jam - het optreden in 2000 vergeten we gemakshalve even - alleen maar een gloeiend hoogtepunt van de eerste festivaldag worden. Dat gebeurde ook. Al ging het allemaal niet vanzelf. Pearl Jam moest hard werken om de menigte bij de langgerekte toegift nog bij de les te hebben. (...) Rocker Alive was de laatste van de grote drie, maar het hoogtepunt was al geweest: zo majestueus als op Black rockte er op de eerste Pinkpopdag maar één band. En dat was dezelfde die 26 jaar terug het festival al eens voor zich had gewonnen."

Lees hier de hele recensie

OOR

"Ja, het Tivoli-shirt is present. En nee, die setlist dubbelt het eerste uur toch wel erg met die van Ziggo Dome. En waar de Amsterdamse zaal, gevuld met die-hard fans van over de hele wereld, aanvoelde als een warm bad, moet Pearl Jam op Pinkpop toch eerst nog wat baantjes trekken voor ze deze Olympic sized swimming pool van Landgraaf op temperatuur hebben. (...) Wanneer Rockin' in the Free World na dik twee uur wordt ingezet, heeft Pinkpop er een gedenkwaardige headlineshow op zitten."

Lees hier de hele recensie

Foo Fighters - Zaterdag

NRC

​"'We hebben wel tweehonderd nummers, en die gaan we vanavond allemaal spelen!' De eeuwig jonge Dave Grohl, frontman van rockband Foo Fighters, zei het nog zo bij het afsluiten van de zaterdag van Pinkpop. Maar na een heerlijk sterk eerste half uur, waarin de band uit Seattle kneiters speelt als Run, All My Life, Learn to Fly en een prachtig opengewerkte versie van Pretender, stokt de Foo-machine. Bijna een uur spelen ze geen enkel eigen nummer. (...) Grohl is de hele avond al bijzonder slecht bij stem en moet regelmatig geholpen worden door Hawkins, maar zijn energie is zoals gebruikelijk onuitputtelijk en aanstekelijk. Best of You is daarna een hoogtepunt van de dag, met een prachtige, warmbloedige gitaarsolo. Als de Foo’s gewoon hun heerlijke, vrolijke en dansbare nummers aan elkaar rijgen is het ook meteen weer genieten - dat hadden ze de hele avond moeten doen."

Lees hier de hele recensie

3voor12

"Wanneer de Foo Fighters zich beperken tot het gloedvol spelen van hun vele anthems, spelen ze moeiteloos elk festivalveld plat. Maar wanneer Dave Grohl zich verplicht voelt ook grapjes te maken, en de band door een moeras van verplichte covers waadt, slaan ze dit jaar op Pinkpop eigenlijk elke plank mis. Zelden bracht de band zo veel gemengde gevoelens teweeg. (...) De eerste twintig minuten lijkt het erop dat ze dé show van het festival gaan spelen. In evenzoveel tijd weet de band de set aardig te verkloten. Daarna is het publiek zo lamgeslagen dat het zelfs Monkey Wrench niet met een extatisch gejuich ontvangt. Gelukkig maakt het slotstuk weer veel goed, met Best of You en Everlong, gloedvol gespeeld en tot ver over het veld meegebruld."

Lees hier de hele recensie

OOR

"Waar Eddie Vedder en Pearl Jam er gisteravond het eerste uur nog flink aan moesten trekken, schopt Grohl de kar dus, as ususal, bij opkomst reeds om. Run, All My Life, Learn To Fly en The Pretender vormen het ziedende openingsblok en we voelen ons als in een snelkookpan. (...) Leuk en aardig, alle ongein over en weer, maar hebben de Foo Fighters dit langgerekte intermezzo (ook The Pretender en Rope waren al flink uitgemolken met solo’s en breaks) wel nodig? (...) Foo Fighters is vernoemd naar de onverklaarbare verschijnselen die piloten in de Tweede Wereldoorlog in de lucht waarnamen. En terwijl Grohl z’n blik gericht heeft op onze Mike, wordt rond kwart over elf in heel Nederland een vallende ster waargenomen, van noord naar zuid, zo groot als de volle maan, met veelkleurige staart. En ook in Landgraaf raast 'ie door de hemel, haast lijnrecht boven de Mainstage. Met de complimenten van Maynard James Keenan, wellicht? In 2011 trokken de 'Foos' al een flinke regenboog uit de hemel, ditmaal is het teken van boven nog symbolischer: het is alsof 'ie inslaat in het podium, de band uit de treuzelstand schudt en aanspoort tot een even vlammende finale als hun openingssalvo."

Lees hier de hele recensie

Bruno Mars - Zondag

NRC

"'Hey baby, I just wanted to say…' Bruno Mars pauzeert even, glimlacht, en zegt dan lachend in bonkig Nederlands door de neptelefoon aan zijn oor: 'Ik wil je zien, want ik mis je!' (...) Rasentertainer Mars weet precies hoe hij 1,5 uur de concentratie moet vasthouden. (...) Na Pearl Jam als sterke afsluiter van de eerste dag was de vraag of Pinkpop 2018 niet als een ballon zou leeglopen - zeker toen Foo Fighters op zaterdag zo tegenviel. Maar Mars' tot in de puntjes geregisseerde megashow met als lekker lang uitgesponnen toegift superhit Uptown Funk, zette een positief, moddervet uitroepteken achter deze editie."

Lees hier de hele recensie



Trouw

"Met een daverende, gelikte en fonkelende popshow bracht de Amerikaanse ster Bruno Mars zondagavond de 49ste editie van Pinkpop tot besluit. Het was een editie die haast iedereen wilde plezieren, maar daar lang niet altijd in slaagde.(...) Het slotconcert van Pinkpop eindigt traditioneel altijd met vuurwerk, maar Bruno begint er gewoon mee - letterlijk en figuurlijk. Hij trapt doodleuk af met z'n grootste hits, en bij 24K Magic mag de pyrotechnicus direct aan de bak. (...) Aan het slot doet Mars precies waarvoor hij naar Landgraaf is gehaald: Pinkpop afsluiten met het feestelijke Uptown Funk - een moderne evergreen in de dop."

Lees hier de hele recensie

De Telegraaf

"Bruno Mars trok van meet af aan alles uit de kast om Pinkpop het slotstuk te geven dat het festival na drie volle dagen muziek verdient. Dansers, een enorme band en een oneindige reeks vuurwerk tilden zijn retro-discoshow naar niveau. (...) Bruno Mars bleek de perfecte lichte, luchtige eindbaas, na eerdere dagafsluitingen dit jaar van het zware Pearl Jam en het snoeiharde Foo Fighters."

Lees hier de hele recensie