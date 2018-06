Di-rect genoot van last minute optreden op Pinkpop

"Ik ben zo dankbaar dat ik van bezoeker tot uitvoerende hier mag zijn en al mijn liefde, geluk en zaligheid met jullie mag delen", zei zanger Marcel Veenendaal op het podium.

Vanwege het wegvallen van The Kooks stonden de Nederlanders zondag een uur op het hoofdpodium, een langgekoesterde wens van de band.

Di-rect stond twee keer eerder op Pinkpop. In de nieuwe samenstelling was de band nog nooit eerder op het Limburgse festival geweest. In 2002 en 2005 was Tim Akkerman er nog bij. Hij verliet de band in 2009, waarna Veenendaal hem opvolgde.

'Hallo Marcel'

"Het voelt zo goed om na dertien jaar terug te keren op dit prachtige festival", zei gitarist Frans 'Spike' van Zoest. "In 2005 waren we hier voor het laatst. Toen waren jullie heel lief voor ons, maar toen hadden we Marcel nog niet. Dus we zeggen met z'n allen: hallo Marcel!"

Hoewel ze eigenlijk niet op het affiche stonden, viel Di-rect in de smaak bij de Pinkpopgangers. Ook de festivalorganisatie was blij met de band, getuige een tweet. "Wat een traktatie! Last minute ingevlogen en de Haagse rockers spelen het veld volledig plat."