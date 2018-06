Beyoncé en Jay-Z brengen samen album uit

Eerder op zaterdag verschenen berichten op sociale media dat er een album van Beyoncé Knowles, zoals de r&b-zangeres heet, en Shawn Corey Carter (Jay-Z) aan zat te komen. Een foto van Beyoncé wakkerde de geruchten verder aan. Verschillende foto's volgden en bleken afkomstig van de visuele campagne van Everything Is Love.

De beelden waren gemaakt bij opnamen van de videoclip voor het nummer APES**T, die in het Louvre in Parijs gefilmd is en te zien is op Tidal. De andere nummers zijn ook via die dienst te streamen. SUMMER, BOSS, NICE, 713, FRIENDS, HEARD ABOUT US, BLACK EFFECT en LOVEHAPPY zijn de andere tracks op het album.

Geruchten over een plaat van het muzikale echtpaar doen al maanden de ronde. Beyoncé bracht in april 2016 het openhartige album Lemonade uit, waarop ze haar man van overspel beschuldigde. De rapper reageerde vorig jaar juni met de plaat 4:44, waarop hij dat toegaf. Al snel daarna staken geruchten de kop op dat een gezamenlijke plaat van de Carters zou volgen.

Beyoncé en Jay-Z zijn onlangs begonnen aan het Europese deel van hun tweede On The Run-tour. Vrijdag gaven ze een show in Londen. De twee staan dinsdag en woensdag in de Johan Cruijff ArenA.