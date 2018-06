Recensieoverzicht: Christina Aguilera 'bevestigt pioniersstatus' met album

The Independent - 3 van de 5 sterren

​"Sick of Sittin' is echt een uitblinker, een gospelachtig rocknummer dat doet denken aan Fighter en over de rusteloosheid van Aguilera gaat. Fans van Kanye West (die als producent meewerkte aan het album, red.) zullen zijn productie herkennen op de nummers Maria en Accelerate, die gemaakt zijn voor in de club. Ook het feministische nummer Fall in Line springt eruit."

Lees de volledige recensie hier

New York Times - geeft geen sterren

"Liberation is Aguilera's terugkeer in de strijdlustige popwereld, nadat ze meerdere seizoenen te zien was als coach in The Voice, waarin ze ervoor zorgde dat de kijkers haar magistrale stem niet vergaten. Het album als geheel - hoe ongebruikelijk dat ook is in 2018 - beweegt door trauma, begeerte, verzetting, obsessie en blijvende liefde. Haar extravagante vocale kunsten tonen daarbij veel emotie."

Lees de volledige recensie hier

USA Today - 3 van de 4 sterren

"Het album kent een wat slaperige start, aangezien Aguilera een fragment uit The Sound of Music zingt, voor ze bij het bombastische Maria aankomt. Pas bij het zesde nummer, Fall in Line, begint Liberation echt iets te doen. Aguilera is slimme samenwerkingen aangegaan met powerhouse-collega Demi Lovato: samen vertellen ze de jeugd over hoe belangrijk het is om je gedachten uit te spreken en jezelf te zijn. Zelfs als Liberation er niet in slaagt Aguilera's successen uit het verleden te evenaren, bevestigt het haar status van pionier die nooit bang is zichzelf opnieuw uit te vinden."

Lees de volledige recensie hier

The Guardian - 3 van de 5 sterren

"Liberation klinkt alsof het halverwege in een crisis belandde, alsof Aguilera overmand werd door twijfels over haar vermogen om een modern r&b-album af te leveren. Dat is jammer, niet in het minst omdat haar moed om zichzelf opnieuw uit te vinden altijd een van haar meest indrukwekkende kenmerken was. Deze keer is die heruitvinding niet helemaal gelukt: het album geeft more frustration than liberation."

Lees de volledige recensie hier