Kris Kross Amsterdam noemt Ultra Music Festival 'droom die uitkomt'

"We hadden weleens backstage staan kijken bij Ultra en ineens stonden we er zelf, mainstage. Voor 40.000 man", vertelt Jordy Huisman aan NU.nl. Eerder traden de artiesten ook op tijdens Ultra Music Festival in Miami en Zuid-Korea. "Dit festival stond altijd al bovenaan onze lijst en nu kunnen we die vier keer afstrepen."

Afgelopen jaar toerde het trio door Azië, waar de dancescène volgens mc Yuki Kempees volop in ontwikkeling is. "In Nederland heb je heel veel grote festivals, terwijl je er in bijvoorbeeld Korea maar drie of vier per jaar hebt. Onze muziek is daar nog in opkomst." Daardoor is er volgens de mc veel verschil tussen het Nederlandse publiek en het publiek in het buitenland.

"In Nederland is de aankleding van het festival en met wie je naar het feest gaat veel belangrijker en zijn de mensen veel meer laidback. Je hebt heel veel dj's en de dancescene is al heel groot. In bijvoorbeeld Azië gaan mensen echt vol gas, alsof hun leven ervan afhangt.”

Veel van huis

Door het toeren zijn de jongens ongeveer de helft van het jaar in het buitenland. Jordy Huisman noemt vooral de langere periodes die het trio weg is zwaar. "Yuki en ik hebben allebei een vriendinnetje, Sander heeft een zoon van drie jaar oud. Dat maakt het allemaal wel lastig, ook voor thuis, maar iedereen gaat er goed mee om." Sander Huisman: "Soms gaan we voor een optreden in het buitenland even heen en weer, dat scheelt wel."

Het trio heet niet voor niets Kris Kross Amsterdam: de mc en dj's zijn nog veel in de hoofdstad te vinden. "Dat is echt onze thuisbasis", aldus Kempees. "Daarnaast treden we ook veel op in Nederland en zit onze studio in Amsterdam."

In diezelfde studio is ook hun nieuwe single Whenever, die 22 juni uitkomt, geproduceerd. Het nummer is oorspronkelijk geschreven door Gloria Estefan en Shakira en was in 2001 voor laatstgenoemde een nummer 1-hit. Kris Kross Amsterdam heeft Whenever samen met dj The Boy Next Door in een nieuw jasje gestoken en in laten zingen door Conor Maynard.

Virale video

"The Boy Next Door kwam ineens op het idee om iets te doen met Shakira's hit", vertelt Jordy Huisman. Ook hadden we al eens het nummer Are You Sure?" gemaakt met Conor en inmiddels is hij een vriend van ons geworden, dus hebben we hem opnieuw gevraagd voor een samenwerking. Al gauw stuurde hij een demo in en doken we de studio in met The Boy Next Door."

Het nummer Sex van Kris Kross Amsterdam zorgde in het voorjaar van 2016 voor het top 40-debuut van de groep. De artiesten denken dat ze ook met Whenever een hit te pakken hebben. Kempees: "Je weet het natuurlijk nooit, maar we gaan er wel voor. De videoclip is ook echt heel zomers en het is een lekkere plaat voor de zomer."

"Het is leuk dat we nu, net als bij Sex, van een oud nummer een remake hebben gemaakt, maar we gaan het niet te vaak meer doen", vertelt Kempees. "We moeten geen coverband worden, het is belangrijk om echt eigen muziek te maken. Dat gaan we de komende tijd ook veel doen. We zijn hard bezig om de top te bereiken en hopen ooit grote samenwerkingen met bijvoorbeeld Beyoncé, Diplo, Major Lazer, Justin Bieber of Ed Sheeran te kunnen doen. Ultra hebben we nu afgestreept, maar we willen nog veel groter worden."