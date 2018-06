Verloren gewaand album van jazzmuzikant John Coltrane gevonden

"Het is alsof je een nieuwe kamer vindt in de Grote Piramide van Gizeh", zou jazzsaxofonist Sonny Rollins volgens The Guardian hebben gezegd over de vondst van het muziekalbum.

De plaat werd op 6 maart 1963 opgenomen in een studio in New Jersey. Het origineel is waarschijnlijk vernietigd, maar Coltrane gaf een eigen kopie aan zijn vrouw Naima. De twee scheidden in 1966. De plaat bleef in het bezit van haar en haar familie.

Er staan twee naamloze nummers op het album, beiden gespeeld op een sopraansaxofoon. Op de plaat staat ook het nummer One Up, One Down, dat alleen bekend is van een onofficiële opname tijdens een optreden in een jazzclub. Het lied is nog nooit als studioversie uitgebracht.

John Coltrane overleed in in 1967. Hij geldt nog altijd als een van de grootste jazzmuzikanten ooit.