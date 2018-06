Waar voldoet de perfecte zomerhit aan? 'Het moet een tikkie fout zijn'

Wim van Helden, dj van Qmusic, vindt dat een zomerhit een aantal ingrediënten moet bezitten. "Het moet een vreemde taal zijn die niet te verstaan of na te zingen is. Daarnaast moet de melodie je pakken. Die melodie nodigt vaak uit tot een dansje - dat ook vaak in de clip zit - en dus ook een succesnummer is. Vaak geeft het liedje je het gevoel dat je op vakantie bent."

FunX-dj Fernando Halman voegt zich bij de woorden van zijn collega. "Het roept een euforisch gevoel op. Je kan je ogen dichtdoen en een trip naar de Bahama's of de Caraïben maken zonder dat je daarvoor KLM hoeft te benaderen. Dan is het een geslaagde zomerhit."

Koen Hansen, die de middagshow voor zijn rekening neemt bij 100%NL, zegt zelfs dat het een "tikkie fout" mag zijn. "Meestal hebben zulke nummer een guilty pleasure-gehalte."

Zomerhit 2018

De drie dj's noemen desgevraagd hun kanshebbers voor de titel "zomerhit 2018". Van Helden: "Dura van Daddy Yankee is echt aan het groeien. Hij deed ook mee op Despacito. Het gaat natuurlijk over een hele mooie vrouw, waar hij alles voor doet. Het heeft dezelfde thema's en bezit ook het reggaetonthema. Dat maakt dat het direct zomers klinkt."

Hansen blijft in de Nederlandse hoek, zij het met een internationaal sausje. "Ik denk dat Know You Better van Fais een zomerhit kan zijn. Hij komt uit Nederland, is een vriend van Afrojack, en klinkt echt internationaal."

Voor Halman is het nummer X van Nicky Jam en J. Balvin dé zomerhit. "Dat is een plaat die je pakt, geproduceerd door AfroBros uit Nederland. Het heeft een aanstekelijke tune. Daarbij zit ook het reggaetonritme erin, van die Zuid-Amerikaanse muziek ga je vanzelf bewegen."

Nederlandstalige kanshebbers

Het noemen van een Nederlandstalige zomerhit is voor de drie heren geen gemakkelijke klus. Enkel Halman gaf gelijk een voorzet. "Een artiest waarvan ik denk dat hij een zomerhit kan scoren, is Ir Sais met zijn nummer Midnight Boom. Hij woont in Nederland, maar komt van Bonaire en begint in het buitenland al op te vallen. Zijn nummers zijn in het Papiaments, gemengd met Engelse en Nederlandse woorden. Die plaat kan de wereld overgaan als onze ontdekking."

"Bij 100%NL draaien wij het nummer Allez van Diggy Dex en Kraantje Pappie ook veel", gaat Hansen verder. Van Helden denkt dat het nummer Liefde in de lucht door zijn unieke combinatie van Kraantje Pappie en Joshua Nolet (Chef'Special) een zomerhit kan worden.

"Kraantje Pappie en Chef'Special doen heel veel in de open lucht komende zomer, ook de Vliegende Vrienden. Het is anders dan alle andere nummers. De combinatie van een zanger van een Nederlandse band met een rapper is ook wel uniek. Hij zat vrijdag in 'Repeat of niet' op Qmusic. De reacties zijn 50/50, maar er komen wel heel veel reacties op. Dat is gelijk zijn kracht. Als je het irritant vindt, blijft het ook hangen.”

"Ook Lucas & Steve, die het nummer Could I Be Wrong hebben gemaakt met Brandy, kan voor die titel gaan. Zij gaan terug naar de jaren negentig, het liedje heeft iets cools en is toegankelijk. Het is geen Nederlandstalig nummer, maar wel een Nederlandse productie."

Favoriete zomerhit aller tijden

Diezelfde Van Helden geeft Despacito van Luis Fonsi als grootste zomerhit aller tijden op. "Als je kijkt naar het aantal views op YouTube, de streaming en Airplay, is dat zeker de grootste. Maar of het ook gelijk de beste is? Summerjam van The Underdog Project blijft elke keer terugkomen, dat is echt een hele grote. En Shakira had met Waka Waka ook een dijk van een hit te pakken. Mijn persoonlijke favoriet is Sun is Shining van Axwel & Ingrosso."

De alltime favoriet van Hansen draait hij te pas en te onpas. "Boys of Summer van Don Henley zet ik vaak op. Thuis, in de auto, wanneer het kan. Daarnaast vind ik El Perdon van Enrique Iglesias goed, evenals Bailar van Elvis Crespo."

Halman gaat terug naar 2015, toen Don Omar en Lucenzo het nummer Danza Kuduro uitbrachten. "Dat is een goed voorbeeld van een plaat die zelfs door andere radiostations gedraaid werd die nooit latin draaiden. Op het moment dat dat gebeurt, besef je dat een nummer gigantisch is. De beat moet trouwen met de lyrics. Dat huwelijk zorgt ervoor dat de muziek je weet te pakken. Dat is dan een echte zomerhit."