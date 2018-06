Guus Meeuwis wil met Groots met een zachte G doorgaan 'tot hij erbij neervalt'

Het is niet lastig om het evenement na al die edities nog vernieuwend te laten zijn, vertelt Meeuwis aan NU.nl. "Het is iets waar we een jaar lang met een leuk team mee bezig zijn. Die vernieuwing vindt op allerlei manieren plaats."

Zo is er tijdens deze editie bijvoorbeeld een nieuw podium en ook zijn er elk jaar andere gasten te zien op het muziekevenement. "Maar aan de andere kant moet je ook niet te hard tornen aan dingen die mensen leuk vinden." Elke editie is dus een mix van elementen die terugkomen en nieuwe dingen, zegt Meeuwis. "Het is een van de leukste puzzels van het jaar."

Hoe bereidt de Brabantse zanger zich voor op zo'n grote show, die in alle reeksen bij elkaar tot dusver zo'n twee miljoen bezoekers trok? "Donderdag beginnen we met de doorloop, zodat we weten wat er ongeveer moet gebeuren en wat iedereen kan verwachten. Op vrijdagochtend word ik rustig wakker, ga ik rond het middaguur sporten en doe ik daarna soundchecks tot een uur of vier of vijf. Daarna kleed ik me om, zeg ik mensen gedag en dan is het vanzelf half negen."

Wedstrijdspanning

Last van zenuwen heeft Meeuwis niet, zegt hij. "Dat vind ik een negatief woord. Ik noem het zelf wedstrijdspanning. Vergelijk het met een sporter die staat te wachten op het startschot om te beginnen." En die spanning maakt al snel plaats voor energie: "Het is zo'n ontzettend mooi gegeven om ieder jaar het stadion in te lopen waar zo veel mensen zijn. Dat went nooit. Dat geeft zo veel energie."

Iets verklappen over de inhoud van de shows die dit weekend plaatsvinden, doet de zanger nog niet. "Dat is al dertien jaar lang traditie: ik vertel nooit wie er komt. Ik vind het leuk om mensen te verrassen en een soort mysterie te laten ontstaan. Het is leuk om te zien wat er gebeurt als er iemand het podium opkomt, van wie je het niet verwacht. Voor deze show kan ik verklappen dat er een aantal hele leuke verrassingen op de planning staan. Het wordt een toffe show met flink wat vaart erin."

Niet beu

Hoe lang ziet Meeuwis Groots met een zachte G nog doorgaan? "Ik ga hiermee door tot ik erbij neerval. Mensen vinden het nog steeds leuk, dat blijft wel. Ze komen er al jaren achter elkaar in groten getale naartoe. Dat laat wel zien dat de mensen het niet beu zijn, en tegelijkertijd zijn wij het nog niet beu om het grootste feest van het jaar te geven."

Dat het heel toegankelijk is, ziet Meeuwis als de kracht van het evenement. "Het is voor iedereen. Je kunt erheen met je opa en oma, maar ook met vrienden. De G staat niet alleen voor 'groots', maar ook voor gastvrij en gezellig. Jong en oud komt tevreden binnen en gaat weer met een grote glimlach naar buiten. Zolang dat gebeurt, mogen we gelukkig zijn."