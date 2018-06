Zanger David Cassidy 'loog' over dementie om alcoholproblemen te verbloemen

Dat vertelde Cassidy in de documentaire David Cassidy: The Last Session, die voor zijn overlijden is gemaakt.

"Ik heb een leverziekte", zou Cassidy tegen een van de producers hebben gezegd in een opgenomen telefoongesprek. Hij werd in september met spoed in het ziekenhuis opgenomen.

"Er is geen enkel teken dat ik op dit punt in mijn leven aan dementie zou lijden. Het was alcoholvergiftiging, maar hierover heb ik gelogen", tekent persbureau Reuters op uit de documentaire.

Vergeetachtiger

In februari vorig jaar vertelde de zanger aan People dat hij steeds vergeetachtiger werd. Hij zou aan dementie lijden, een ziekte die zijn opa en moeder ook kregen.

Dat nieuws verscheen enkele dagen nadat hij een veelbesproken optreden had gegeven, waarbij hij zijn tekst was vergeten. Sommigen beweerden toen dat de zanger dronken was.

Popzanger

Het tieneridool begon in de jaren zeventig zijn carrière bij de Amerikaanse muzikale sitcom The Partridge Family. Cassidy verscheen in verschillende series op televisie en werd genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in Police Story.

Toch was Cassidy vooral bekend om zijn muziek. De popzanger had verschillende hits zoals Cherish, Come On Get Happy en I Think I Love You.