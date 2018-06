Janelle Monáe staat twee avonden in Paradiso

De Amerikaanse zangeres treedt op 6 en 7 september op in Amsterdam. De voorverkoop start vrijdag.

Monáe bracht eerder dit jaar het album Dirty Computer uit. Voor het album werkte ze onder meer samen met Prince. Op de single Make Me Feel is zijn gitaarspel te horen. Dirty Computer is de opvolger van The Electric Lady uit 2013.

Monáe bracht in 2010 haar eerste volledige album uit en scoorde in 2012 een hit met de groep Fun met het nummer We Are Young. Monáe is ook actrice en was in 2016 te zien in de films Hidden Figures en Moonlight.