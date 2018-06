Recensieoverzicht: Ye van Kanye West is kort album van 'grillige megaster'

Het Parool - geeft geen sterren

"Op Ye bewijst West dat hij, behalve een aandachtsmagneet, in de eerste plaats nog steeds een van 's werelds meest getalenteerde en creatieve muzikanten van deze tijd is. Ye duurt slechts 21 minuten en is het meest introspectieve album van West sinds 808 & Heartbreak uit 2008, waarin hij over liefdesverdriet en eenzaamheid rapte. Dit keer gaat het over de plicht om vrij te denken en om in te gaan tegen de norm."

The Telegraph - vier sterren

"Ye is een album over de geestestoestand van Kanye, zijn familie en een vertelling van wat er allemaal heeft gespeeld in het onrustige afgelopen jaar. De beats zijn geweldig. Tekstueel is het prima. Wat je ook denkt van zijn politieke standpunten, zijn teksten, de samples en beats blijven dynamisch, verrassend en gedurfd."

The Guardian - vier sterren

"Er zijn veel ongebalanceerde momenten. De opzwepende zang op All Mine raspt en hoewel er iets gewaagds is aan de manier waarop I Thought About Killing You na drie kwart onverwacht compleet verandert, geen van de twee contrasterende delen zijn om over naar huis te schrijven. Toch worden ze beter door spannende elementen. (...)

Aanzienlijk meer gefocust dan de voorganger, zit er veel in deze 21 minuten. Het is ruw, riskant, irritant, meeslepend en een beetje uitputtend: een levendige weerspiegeling van de artiest."

AD - drie sterren

"Als de zeven songs van Ye iets duidelijk maken, dan is het dat Kanye West momenteel de grilligste megaster van de planeet is. Al met al is het album verre van een meesterwerk. Vooral de eerste helft is met geluidscollages als Yikes en I Thought About Killing You (met de goudeerlijke regel: I love myself way more than I love you) ronduit pretentieus. Maar daar tegenover staan dan weer kleine meesterwerken als No Mistakes en Ghost Town. De eerste een doorvoeld liefdeslied, de twee een volledige Broadway-musical in 4,5 minuut. Misschien over de top, maar het werkt."

Het Nieuwsblad - geen sterren

"In Violent Crimes rapt Kanye plots als brave huisvader over hoe hij ooit vrouwen behandelde en hoopt dat zijn dochtertje hetzelfde lot bespaard blijft. No Mistakes en Ghost Town zijn goeie, ouwe vintage­ Yeezy: soulvol, volwassen én radiovriendelijk. De rehabilitatie is straf. Maar wat jammer dat het kort wordt weggepend in zeven tracks. In deze vorm zat een écht meesterwerk er misschien wel in."

