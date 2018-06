Lily Allen geeft in december optreden in Tivolivredenburg

De zangeres doet Utrecht aan in het kader van haar nieuwe album No Shame, dat op 8 juni uitkomt. Eerder bracht Allen al de singles Trigger Bang, Three, Lost My Mind en Higher uit.

De Britse zangeres brak in 2006 door met haar album Alright, Still en had onder andere hits met Smile, LDN, Not Fair, Fuck You, 22 en Hard Out Here. Ook bracht ze na haar debuut nog twee albums uit: It's Not Me, It's You en Sheezus.

Afgelopen april gaf Allen nog een optreden in de Amsterdamse Sugarfactory, wat voor de Britse zangeres het eerste optreden in Nederland was in vier jaar tijd.