Ronnie Flex, Maan en Marco Borsato op Vliegende Vrienden

"Het mooie aan De Vrienden van Amstel LIVE! is dat alle muziekstromen bij elkaar komen en er unieke samenwerkingen ontstaan", zegt Borsato. "Bij The Flying Dutch is dat niet anders, daar heb ik al eens samen mogen werken met Armin van Buuren."

"Met wie ik op De Vliegende Vrienden ga samenwerken houd ik nog even voor me, maar ik kan je beloven dat het een mooi spektakel gaat worden met veel verrassingen. De Vliegende Vrienden is daarnaast het enige festival dat ik in 2018 zal doen."

De Vliegende Vrienden is een eenmalige 'fusie' tussen de evenementen De Vrienden van Amstel LIVE! en The Flying Dutch. Beide vieren dit jaar een jubileum. De deelnemende artiesten worden net als bij The Flying Dutch per helikopter tussen drie locaties gevlogen. De concerten vinden plaats in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle.

Eerder werd al bekend dat André Hazes, Chef'Special, Typhoon, BLØF, Xander de Buisonjé, VanVelzen, Jeroen van Koningsbrugge, Diggy Dex, Guus Meeuwis, Di-Rect, Rowwen Hèze, Broederliefde, Douwe Bob, Lil' Kleine, Anouk, Coen & Sander, Lucas & Steve en Fedde Le Grand op het evenement staan.