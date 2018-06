Lucas & Steve gaan het liefst bowlen bij personeelsuitje

De 28-jarige Lucas de Wert en 26-jarige Steven Jansen, naast zakenpartners ook beste vrienden, reizen met een klein groepje mensen. "We hebben echt een heel leuk team om mee te werken, ook op tour. Met hen gaan we eens in de zoveel tijd bowlen. We hebben het laatst in Frankrijk ook nog gedaan. Omdat je zo veel reist met elkaar is het tof om bepaalde dingen te doen die je in Nederland niet kan doen, tempels bezoeken. Maar een personeelsuitje in Nederland is gewoon bowlen en zuipen."

De Wert: "Helaas is Steven heel goed in bowlen. Ik zeg niet dat ik nooit win, maar Steven staat wel een beetje voor."

Het team hebben de twee jeugdvrienden jaren geleden links en rechts bij elkaar gesprokkeld, de jongen die hun video's maakt, kennen ze bijvoorbeeld van hun jeugd in Maastricht. Jansen: "Onze tourmanager hebben we bijvoorbeeld ontmoet in een Apple Store. Het is best toevallig allemaal."

Tienertijd

Sinds hun tienertijd vormen ze een duo. Ook daarbij speelde toeval een rol. "We zijn vrijblijvend samen gaan draaien toen ik zeventien was en Steven vijftien. Een jaartje of acht geleden hebben we besloten om het samen te gaan doen. Het bleek gewoon te werken. Het draaien was gezelliger en we waren ook resident dj (vaste huis-dj, red.) in clubjes en dan draaide je soms sets van zes uur. Hoe leuk is het om dat met zijn tweeën te doen."

Privé en werk lopen bij het dj-duo door elkaar. "Naast dat je beste vrienden bent, ben je natuurlijk ook gewoon collega's", aldus Jansen. "Maar we hebben nog nooit echt ruzie gehad. Natuurlijk zijn er weleens discussies, maar dat is meestal zakelijk en dan zoeken we gewoon een middenweg."

Beide dj's zijn allebei net verhuisd, de een naar Utrecht de ander naar Amterdam. Daarbij komt nog een volgeboekte zomer. Het is "een gekkenhuis". De Wert: "Vrijdagochtend bijvoorbeeld, zitten we heel vroeg bij Qmusic, dan vliegen we direct door naar Italië, zaterdag The Flying Dutch en zondag staan we op een groot festival in Duitsland. Daar komen we maandag van terug, dan gaan we een paar dagen de studio in, dan op donderdag draaien we weer in Italië, de dag erna op Cyprus. Dat gaat zo de hele zomer door."

The Flying Dutch

Zaterdag worden de dj's op en neer gevlogen tussen Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam voor festival The Flying Dutch. Veel spullen hoeven ze daar niet voor mee te nemen. "We nemen in principe altijd onze usb-sticks mee en onze koptelefoons en daar blijft het eigenlijk bij", zegt Jansen.

"We maken voor The Flying Dutch wel iets speciaals, dus dan wil je wel je beste kant laten zien. We maken nieuwe edits van onze hits en maken ook nieuwe nummers", vertelt Jansen. Niet iedere set zal zaterdag hetzelfde zijn. De Wert: "Als je wat eerder op de dag draait, moet iedereen nog op gang komen. Mensen hebben nog niet gedronken, dus er zit wel een stijgende lijn in de stemming."

Volgens De Wert is het "geluk" als je tussen al het reizen door nog wat muziek kan maken. "We moeten ook vooruit werken, omdat we het zo druk hebben. We maken heel veel muziek en wat we uiteindelijk uitbrengen, is alleen het allerbeste." Aan rust heeft De Wert weinig behoefte. "Voor mij is het vooral als we op tour zijn heel veel sporten. Bijna iedere dag, want we zijn natuurlijk heel veel in de studio en in vliegtuigen, dus dat is voor mij wel een rustmoment."