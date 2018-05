Bella Hay krijgt 'jeuk aan haar schenen' van alle Volendamse muziek

"Voor mij klinkt dat net zo lelijk als de panfluit in My Heart Will Go On van Celine Dion", vertelt Hay woensdag in een interview met AD.

Wel houdt Hay van de muziek van Blink-182, naar eigen zeggen "de fundering" van haar muzieksmaak. "Ik was echt dol op deze band. Ook hun puberale teksten, zoals 'Shitpissfuckcuntcocksuckermotherfucker', sloegen bij mij in als een bom toen ik twaalf jaar was. Ik heb ze helaas nooit live gezien, nu spelen ze niet meer in de originele bezetting.''

De eerste plaat die ze kocht was ook van hen: Cheshire Cat. "Ik kocht hem bij Plato in Den Haag. Overigens de slechtste Blink-182-plaat ever. Misschien überhaupt zelfs wel de slechtste plaat ooit. Zo te horen hadden ze toen nog geen geld voor mooie studio's of grote producers, want het klinkt als een schoolbandje. Al zit daar ook wel weer romantiek in."

Bella Hay is de helft van het dj-duo Candy Says en de leadzangeres van de band Tears & Marble. Verder is Hay de dochter van Golden Earring-zanger Barry Hay, heeft ze een relatie met Di-rect-gitarist Spike en was ze in het afgelopen seizoen van Wie is de Mol? te zien.