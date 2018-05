Dancefestival Extrema Outdoor stopt na ruim twintig jaar

"Het is tijd voor een nieuwe generatie festivals", zegt oprichter Marcel Mingers op de website van het festival.

Volgens Mingers had Extrema het de laatste jaren al moeilijk. "In 2017 verruilden we thuisbasis Aquabest voor Vakantiepark De Bergen in Wanroij. We merkten dat de rek er daar een beetje uit was. Met de verhuizing wilden we onszelf opnieuw uitvinden, met een nieuwe formule, waarmee we mikten op een nieuwe doelgroep."

Het nieuwe concept kwam in Wanroij niet van de grond. "We merken dat het in deze regio moeilijk is om een festival zoals Extrema Outdoor neer te zetten. We moeten ons van de regionale beleidsbepalers en voor de omgeving aan bepaalde regels houden, waardoor we het festival niet kunnen neerzetten zoals we willen. Dus de stekker gaat eruit."

Mexico

Moederorganisatie Extrema Network richt zich nu op andere festivals die ze organiseert, zoals Extrema Outdoor Belgium, Mandala Festival en Solar Weekend. "Tevens zijn we nog druk om Extrema Outdoor dit jaar in Mexico te laten plaatsvinden. Die datum wordt binnenkort bekendgemaakt, als alle autoriteiten akkoord zijn", aldus Mingers.

Mensen die een kaartje hadden voor Extrema Outdoor kunnen hun geld terugkrijgen of hun ticket laten omzetten naar een toegangsbewijs voor We Are Electric of Mandala Festival.