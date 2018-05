'Ontdekker' van Elton John en Neil Diamond overleden

Hij contracteerde megasterren als Neil Diamond en Elton John en bedacht aan het begin van de jaren zestig de naam voor The Beach Boys.

Regan begon eind jaren vijftig zijn imposante loopbaan in de muziekbusiness als componist en producer. Als platenpromotor bezorgde hij The Marvelettes een hit met Please Mr. Postman. Daarna was hij in die functie succesvol voor diverse acts van het roemruchte Motown-label.

Ook bedacht hij de naam voor The Beach Boys. De band had onder de naam The Pendletons het nummer Surfin' opgenomen. Regan vond The Beach Boys een betere naam.

Elton John

Later was hij betrokken bij de oprichting van een aantal platenlabels en stond hij aan de wieg van de succesvolle carrières van grootheden als Neil Diamond, Elton John, Barry White en Olivia Newton-John.

In het midden van de jaren zeventig was Regan de animator van All This And World War ll. De documentaire bestond uit oorlogsbeelden van Fox News. Diverse artiesten bewerkten songs van The Beatles voor het project. Ook was hij betrokken bij de soundtrack van de cultfilm This Is Spinal Tap.

Regan kampte de laatste maanden van zijn leven met gezondheidsproblemen. Zo streed hij tegen de ziekte kanker en lag hij vorige maand in het ziekenhuis vanwege problemen met zijn pacemaker.