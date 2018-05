Recensieoverzicht: 'Katy Perry is meer entertainer dan zangeres'

Trouw - vier sterren

"Tijdens de huidige concertreeks van Katy Perry gebeurt zóveel dat het na afloop zelfs bij de meest geharde concertganger zal duizelen. De productie die het team-Perry zaterdagavond tijdens de eerste van haar twee Amsterdamse shows in de Ziggo Dome neerzet is verbluffend. (...) Perry is meer entertainer dan zangeres – ze overschreeuwt zich meermaals, áls haar zangstem al te onderscheiden is boven de loeiharde mix. De muzikanten staan vooral voor de show op het podium, heel soms mag de drummer even los. (...) Muzikaal het puurst wordt het bij het fraaie Into Me You See, dat ze geknield op een klein plateau zingt midden tussen haar fans.

Het Parool en AD - twee sterren

"Er is genoeg te zien in de twee uur die volgen. Sterker, je komt soms ogen tekort, maar na pakweg een half uur dringt zich het ongemakkelijke gevoel op dat dit helemaal niet zo'n goede show is. (...) In de Ziggo Dome wisselt de zangeres dat nieuwe werk vanzelfsprekend af met oude successen, die bij het publiek veel beter vallen. (...) Het rare is dat er ondanks al dat spektakel niet echt vaart in de show zit. Onbegrijpelijk lang zijn soms de intermezzo's tussen de songs. (...) Voordat in de finale Perry's waarschijnlijk bekendste nummer Firework losbarst, heeft een deel van het publiek de zaal zelfs al verlaten."

De Telegraaf - geeft geen sterren

"Dat deze Amerikaanse bij de allergrootste popsterren hoort, bewees ze de afgelopen tien jaar veelvuldig en universeel, met chartnoteringen op elk werelddeel. Het is juist dat succes dat ervoor zorgde dat deze popster pur sang haar gekste hersenspinsels naar het podium kon brengen. Waar vervolgens jong en oud van genieten, want ook dát zagen we zaterdag opnieuw. Dan zijn er toch echt alleen maar winnaars."

