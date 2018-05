Nieuw album Gavin James is 'luchtiger en vrolijker dan ooit'

"Het album staat vol met vrolijke liedjes. Dit keer staan er eigenlijk maar een à twee ballads op", vertelt James in gesprek met NU.nl.

De Ier nam de tijd voor het schrijven van nieuwe muziek. "Ik ben na mijn tournee teruggegaan naar Dublin en heb daar lekker zitten schrijven, zonder enige stress eigenlijk. Het eerste nummer dat ik schreef was Hearts on Fire, dat ik in november heb uitgebracht als single."

Naast het feit dat de toon van het album wat luchtiger is, heeft James veel overbodige lagen weggehaald. "Het is wat meer stripped back, er zitten niet veel productionele snufjes op. Dat hadden we eerst wel, zoals bijvoorbeeld twintig bassdrums in een nummer. Dat hebben we er naderhand allemaal gewoon weer vanaf gehaald. Het doet nu denken aan Van Morrisson, met als de basis de piano, een beetje bas en de vocalen echt op de voorgrond", vertelt de zanger.

Opvallend is dat de band van de zanger voor zijn komende tournee, waarmee hij De Oosterpoort in Groningen, TivoliVredenburg in Utrecht en Lowlands aandoet, meer mensen in zijn band dan ooit heeft. "We hebben dan wel veel minder lagen en snufjes, maar ik wilde wel dat we een krachtig geluid zouden hebben."

James gaf afgelopen maand een optreden op het beroemde Ameriikaanse festival Coachella. "Dat was fantastisch. Ik heb nog steeds mijn polsbandje om! Zelf heb ik ook nog gave bands kunnen zien zoals The War on Drugs. Het was echt een hele fijn festival om te spelen", aldus de Ier.

Telenovela

De zanger is, naast Europa en Amerika, erg succesvol in Brazilië sinds zijn optreden in een soap daar. "Die telenovela's worden daar door miljoenen mensen bekeken. Ik kreeg na mijn optreden ontzettend veel berichtjes op sociale media, en mijn muziek werd er nonstop op de radio gedraaid."

Het tweede album van de zanger, Only Ticket Home, verschijnt deze herfst. James heeft daarop nog een verrassing in petto voor zijn fans. "Er staat een nummer op waarop ik samenwerk met een bekende artiest. Wie? Dat hou ik nog even geheim."