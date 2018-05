Nielson bezig met afronden nieuw album

"Ik ben nogal een perfectionist", vertelt de zanger in zijn nieuwe podcast, waarvoor hij langsgaat bij artiesten die zichzelf, net als hij, "opnieuw hebben uitgevonden".

In de eerste aflevering praat Nielson met Mr. Probz. "Ik ben nu mijn album aan het afmaken, waar ik superblij mee ben. Ik heb er anderhalf jaar heel hard aan gewerkt en het was best een pittig proces."

Dat had volgens Nielson te maken met het succes dat hij in zijn begintijd als zanger had. "Ik merkte dat muziek maken een automatisme was geworden en niet meer een verlengstuk van mezelf. Ik was even de reden kwijt waarom ik überhaupt ooit muziek ben gaan maken. Toen heb ik mezelf uitgedaagd in dat creatieve proces en heb ik verandering opgezocht om weer geïnspireerd te raken."

De 28-jarige zanger bracht tot nu toe twee albums uit, Zo van aah yeah in 2014 en Weet je wat het is in 2016. Hij scoorde hits als Beauty & the brains en Sexy als ik dans.