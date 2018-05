Bandleden Snow Patrol dachten nooit meer nieuwe muziek uit te brengen

Dat heeft vooral te maken met de depressie en alcoholverslaving waar zanger Gary Lightbody jarenlang mee kampte. "We dachten dat Snow Patrol zijn laatste concert had gegeven."

In gesprek met het AD zegt bassist Paul Wilson dat hij tijdenlang geen idee had dat Lightbody met zichzelf worstelde. "Ik woon ook in Los Angeles, trof Gary er vaak op feestjes, maar had gewoon niet door hoe neerslachtig hij was. Gary dronk veel, dat zag ik wel. Maar daar zijn we allemaal best goed in. Over zijn problemen praatte hij niet. En ik vroeg er ook niet naar. Zo duurde het heel lang voor we erachter kwamen."

Het probleem van Lightbody kwam aan het licht toen hij voor een dubbele oorinfectie naar het ziekenhuis moest. "Die infectie was niet het enige waarover de artsen zich zorgen maakten. Ik werd binnen een paar dagen heel erg ziek. Toen het weer wat beter ging, verboden de doktoren alcohol voor op z'n minst een maand. Inmiddels ben ik al meer dan anderhalf jaar nuchter. Het was tijd mijn problemen onder ogen te komen."

Depressies

Terugkijkend op de donkere periode is Lightbody eerlijk. Zo vertelt hij dat al jarenlang met depressies kampt. "In gezelschap van anderen ging het meestal wel. Pas als ik thuis kwam, overvielen de eenzaamheid en de duisternis me. Ik heb sinds mijn tienertijd last van depressies."

"In de loop der tijd leerde ik mezelf te behandelen. Alcohol bleek het effectiefste medicijn. Dat verdoofde. En als ik wakker werd met een kater, was drank ook weer het beste middel om die pijn te verdrijven. Wat ik dronk? Geen sterke drank. Gewoon bier. Doorgaans zo'n vijftien pints op een dag. Ik had geen idee meer hoe ik uit dat ritme moest komen."

Wildness

Na zeven jaar is er het nieuwe album Wildness; voor de Schotten het startsein om de draad weer op te pakken. "Alle ellende heeft ons een extra pantser gegeven", aldus Lightbody.

Snow Patrol maakt op 15 juni weer haar opwachting op Pinkpop. Op het festival in Landgraaf was de band in 2009 nog afsluiter van het evenement.