Roxy Music-zanger Bryan Ferry begrijpt coverbands niet

"Ik weet dat er meerdere zijn, maar ik heb er nooit een gezien. Ze hebben hun nut als de groep in kwestie niet meer toert of als de artiest is overleden. Maar in mijn geval?", vraagt de 72-jarige artiest zich in een interview in het Belgische tijdschrift Humo af.

"Het is extra raar omdat Roxy Music toch een avant-garderockgroep was, en dat imiteren en braaf coveren lijkt me contraproductief. En meestal krimpen covergroepen de arrangementen in. Ze schrappen de hobo, de sax en de viool om geld te besparen, terwijl ik net díé klanken zou willen horen, want Brian Eno, Eddie Jobson en Andy Mackay leverden cruciale bijdragen."

Roxy Music bestond, met pauzes, van 1971 tot en met 1983. Bekende nummers van de Britse band zijn More than this, Avalon en Dance away.

Bryan Ferry ging na zijn tijd in Roxy Music verder als soloartiest. Op 5 juni treedt hij op in de Amsterdamse AFAS Live.