Guus Meeuwis zingt over zoektocht naar geluk op nieuwe plaat

"Het geluk zoeken, het geluk vinden; de zoektocht naar geluk", vertelt Meeuwis over zijn nieuwe plaat GELUK aan NU.nl. "Verder krijg je 'Guus Geluk' (personage uit Donald Duck, red.) als je het woord geluk achter mijn naam zet. Die knipoog past ook heel erg bij mij."

In Jouw handen zingt Meeuwis, die begin 2016 bekendmaakte dat het huwelijk met zijn jeugdliefde Valérie was stukgelopen maar inmiddels de liefde heeft gevonden bij styliste Manon Meijers, dat je "echte liefde niet zomaar cadeau" krijgt. "Het voordeel van muziek is dat je alles groter of kleiner mag maken dan het is, er mag best wat drama in zitten", stelt hij.

"Van sommige muzikanten hoor je inderdaad dat ze beter schrijven in een moeilijke periode, maar ik weet niet of dat bij mij ook zo is. Ik schrijf ook heel graag als het wel goed gaat", aldus Meeuwis, die naar eigen zeggen positief is ingesteld. "Ik probeer alles naar de zon te draaien, dat zit in me."

Een ander nummer op de plaat gaat over Tilburg, de stad waar Meeuwis al jaren woont. "Het was niet echt het plan om dat op het album te zetten, maar het nummer was af, ik liet het horen, en toen vond iedereen dat ik het wel moest doen. Ik zing het al in het nummer: ik woon er sinds 1993, mijn kinderen zijn er geboren. En nee, het is niet de stad waar je aan denkt als je een liedje gaat schrijven over een stad, maar dat vind ik er juist leuk aan. Ik wilde iets teruggeven aan de stad."

Onbevangen

Meeuwis bracht "op aandringen van collega's" een periode in Nashville en Memphis door om aan zijn muziek te werken. "Ik dacht: wat moet ik daar nou gaan doen? Maar aan de andere kant had ik weinig te verliezen, waardoor ik er onbevangen heen ging. Ik had vier demo's en daarmee wilde ik kijken of ik op de goede weg zat."

De zanger kwam terecht in Ardent Studios, waar eerder Bob Dylan, The White Stripes en Led Zeppelin hun muziek opnamen. "Je voelt daar wel de historie. De mensen die er werken doen ook echt hun best om jou een kick te geven, ook al kennen ze je niet en verstaan ze je niet, ook niet als je Engels praat."

GELUK verschijnt vrijdag. Meeuwis trekt vanaf 31 augustus met zijn nieuwe liedjes langs de theaters.