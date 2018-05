Nieuw album Arctic Monkeys: Alex Turner ontdekte op piano 'nieuwe paden'

Turner had het de afgelopen jaren druk. De 32-jarige zanger is niet alleen frontman van Arctic Monkeys, maar vormt sinds 2007 samen met zijn goede vriend Miles Kane ook The Last Shadow Puppets.

Die band bracht tot nu toe twee albums uit: The age of the understatement (2008) en Everything you've come to expect (2016).

In de zomer van 2016 zei Turner, die toen op tournee was met The Last Shadow Puppets, nog geen haast te hebben met het maken van een nieuwe Arctic Monkeys-plaat. "Maar op een gegeven moment zullen we er wel zin in krijgen."

Los Angeles, Parijs en Londen

De muziek voor de nieuwe plaat van de Britse band werd opgenomen in Los Angeles, Parijs en Londen, maar verder werd er aanvankelijk maar weinig losgelaten over Tranquility Base Hotel & Casino.

In een interview met The Sydney Morning Herald vertelt Turner dat de piano die hij cadeau kreeg van zijn manager voor zijn dertigste verjaardag, een Steinway Vertegrand, een grote rol speelde bij de totstandkoming van het album. Jarenlang gebruikte hij zijn gitaar om nummers te schrijven, maar nu ging hij over naar de piano, waarmee hij "nieuwe paden" ontdekte.

Inspiratie

Turner stelde verder een lijst samen met nummers die hem inspireerden, van artiesten als Nina Simone, The Degrees en Serge Gainsbourg, en luisterde naar soundtracks van de hand van Ennio Morricone en Nino Rota.

Ook gebruikte hij films van Federico Fellini en Jean-Pierre Melville als inspiratiebron. "Vooral de films van Melville hadden veel impact op me. De sound die ik met dit album probeerde neer te zetten, is afgeleid van de Melville-achtige jazz loungebars in sommige van zijn films. Ik stelde me een plek voor waar deze nummers zouden passen."

Op het album staan elf nummers, met titels als Tranquility Base Hotel & Casino, The world's first ever monster truck front flip en Batphone. In het titelnummer wordt verwezen naar de maanbasis Tranquility Base en ook in andere nummers wordt verwezen naar onder meer ruimtevaarders en maankraters.

The world's first ever monster truck front flip gaat over clickbait waar Turner zelf ooit op klikte. "Het was een niewsverhaal dat op een dag naar buiten kwam en het was het meest verrassende dat ik die dag zag", legt Turner uit aan Pitchfork. "Die truck maakte een voorwaartse salto!"

Verwachtingen

De verwachtingen voor Tranquility Base Hotel & Casino zijn waarschijnlijk hooggespannen, want de eerste vijf albums van Arctic Monkeys bereikten in de Britse albumlijst allemaal de nummer 1-positie. AM bezorgde de band een doorbraak in de Verenigde Staten en zorgde voor fans wereldwijd.

Volgens NME-redacteur Mike Williams heeft de band zijn piek met AM nog niet bereikt. "Dit is absoluut en ontegenzeggelijk hun beste album tot nu toe, en misschien wel het beste album van het laatste decennium", zei hij destijds tegen The Independent.

"Het is daarentegen niet het werk van een band op zijn hoogtepunt - dat komt nog. Het is het werk van een band die nog groeiende is."

Arctic Monkeys staat op 8 juni op Best Kept Secret en precies een maand later op Rock Werchter.