Politie bevestigt overlijden Frightened Rabbit-zanger Scott Hutchison

De bandleden van de groep hebben na dit nieuws een verklaring gedeeld. "Er zijn geen woorden die dit overweldigende verdriet en pijn kunnen beschrijven", is te lezen in het bericht. "Maar omdat we weten dat hij niet langer lijdt, brengt ons wat troost."

"Hij zal door ons allemaal gemist worden en zijn afwezigheid zullen wij altijd voelen, maar hij laat een erfenis achter van hoop, vriendelijkheid en warmte die wij ons altijd zullen blijven herinneren."

Op donderdagavond werd een lichaam gevonden bij South Queensferry, in de buurt van de Schotse stad Edinburgh, schrijft The Guardian vrijdag.

De formele identificatie moest daarna nog plaatsvinden, maar de familie van Hutchison was al geïnformeerd. De zanger verliet in de nacht van dinsdag op woensdag zijn hotel in South Queensferry, waarna niemand meer iets van hem vernam. Op Twitter liet de 36-jarige zanger een verontrustend bericht achter met de woorden "ik ben weg".

Hoopvol

Zijn familie heeft inmiddels een verklaring afgegeven: "Ondanks zijn verdwijning en de recente zorgen over zijn mentale conditie, zijn we positief gebleven. En waren we hoopvol dat we hem weer door de deur zouden zien wandelen en dat hij gewoon wat tijd voor zichzelf had genomen om zichzelf weer te vinden."

Hutchison zong in verschillende nummers van Frightened Rabbit al over de problemen waar hij mee kampte. "Gemiddeld voel ik me op een schaal van een tot tien een zes", zei hij in een onlangs verschenen interview met Noisey. "Ik word naar de negatieve zaken in het leven getrokken. Ze vreten me op."

Painting of a panic attack

Hutchison vormde Frightened Rabbit in eerste instantie als soloproject in 2003. Later werd hij vergezeld door onder anderen zijn broer Grant.

In 2006 kwam het debuutalbum Sing the greys uit en in 2016 verscheen de laatste plaat: Painting of a panic attack. Dat album werd geproduceerd door Aaron Dessner van The National.