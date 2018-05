Mel B. bevestigt tekenen contract alle originele Spice Girls

"We zijn nog dingen aan het uitzoeken, maar we hebben alle vijf getekend bij Simon Fuller", vertelt de zangeres, die voluit Melanie Brown heet, in de Britse talkshow Loose Women.

"Ik ga nog niet zeggen wat er precies gaat gebeuren en wanneer, maar het is erg spannend allemaal", aldus de 42-jarige Brown. Een tournee zit wat haar betreft zeker in de planning. "Misschien gaan we binnenkort al. Ik heb altijd gezegd dat we weer zouden gaan toeren."

In februari gingen al geruchten rond over een reünie-tournee. Daarna beweerde Victoria Beckham echter dat er geen sprake was van een comeback.

Volgens Brown is er heus weleens onenigheid tussen de vijf, maar is er zeker geen sprake van ruzie. "We hebben samen zo veel meegemaakt. Wij hebben een band die niemand kan breken. We zijn net vijf zussen: we maken heus weleens ruzie, maar uiteindelijk steunen we elkaar."

Succesvol

De Spice Girls wordt beschouwd als een van de succesvolste meidengroepen aller tijden en scoorden diverse hits tussen 1996 en 2001. De groep bestond uit Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown en Geri Halliwell. Die laatste verliet de groep in 1998 voor een solocarrière.

De vijf kwamen in 2012 weer even bij elkaar voor een optreden bij de slotceremonie van de Olympische Spelen.