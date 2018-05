Maaike Ouboter werd bij maken album met zichzelf geconfronteerd

Voor het maken van het album vroeg Ouboter aan mensen die dicht bij haar staan welke mensen hen geïnspireerd hebben. Vervolgens bezocht ze deze personen, die door heel Europa wonen.

"Sommige van deze mensen reageerden gelijk enthousiast, anderen vroegen: wat kom je doen en waarom?", legt de zangeres uit. "Maar je komt natuurlijk wel aan met een boodschap. Je hebt indruk op iemand gemaakt en dat is mooi om aan iemand te vertellen, dat is een compliment en een mooi begin van een gesprek."

Ouboter reisde vervolgens tweeënhalve maand kriskras door Europa. "Het waren echt gesprekken, geen voorbereide interviews", legt de Dat ik je mis-zangeres uit. "Bij de een ben ik alleen op de koffie geweest, bij de ander heb ik een week op de bank geslapen."

Straatclown

Twee gesprekken die haar bij zijn gebleven vonden allebei in Barcelona plaats. "Een ontmoeting was met een kunstverzamelaar, een andere met een straatclown. Beiden lieten me de stad zien en ik heb twee keer een totaal verschillende stad gezien. Bijzonder, hoe iemand naar de stad kijkt zegt zoveel over de persoon. Dat heeft echt wel mijn ogen geopend over dingen."

Af en toe had Ouboter diepe gesprekken tijdens haar ontmoetingen. "Het is fijn om met iemand te praten die niet in je leven verweven zit. Je hebt geen relatie met diegene, dus wat je zegt heeft ook geen invloed op je verstandhouding met diegene", legt de zangeres uit. "Je zit vaak in je eigen bubbel, gaat om met dezelfde mensen. Nu kom je bij willekeurige mensen uit."

Paniek

Ouboter zat na deze ontmoetingen naar eigen zeggen "zo vol" dat ze het even moest laten bezinken voordat ze aan het schrijfproces begon, iets wat ze van tevoren niet had verwacht. "Ik ben ongeduldig, wil op dingen vooruitgaan, aangrijpen, ervan genieten. Tijdens de reis raakte ik een paar keer in paniek omdat ik dacht nog niet genoeg geschreven te hebben."

"Hierdoor werd ik enorm geconfronteerd met mijn eigen zelf, dat ik het moeilijk vind om dingen los te laten. Ik heb gemerkt dat die rust paradoxaal goed werkt voor mijn creativiteit. Ik had het echt nodig om rust te creëeren om dingen te maken."

Dat leidde tot het thema dat op Vanaf nu is het van jou het voornaamst aanwezig is. "Goed omgaan met verandering is de kern van het leven. We kunnen ons niet vasthouden aan alles en moeten ons realiseren dat dingen constant in verandering zijn. In de praktijk bleek ik dat zeer complex te vinden, leuk om jezelf dat te realiseren."

Uniek en eigen

Een van de nummers waarop het thema goed naar voren komt is Voor jou, zegt Ouboter. "Dat is een van de liedjes die over het meest tegelijk gaat, dat had Dat ik je mis natuurlijk ook."

Dat nummer zong de zangeres tijdens het programma De beste singer-songwriter, waarin ze op de tweede plek eindigde, en werd in 2013 een enorme hit. Het nummer, dat ze schreef over de dood van haar beide ouders, kwam terecht op nummer één in de hitlijsten en wordt nog altijd veel gedraaid, vanwege het onderwerp ook op uitvaarten.

"Dat ik je mis is zo'n uniek en eigen ding, daar kun je niks mee vergelijken. Voor jou is voor mijzelf ook zo'n liedje dat over het leven gaat. Hoe complex, maar ook hoe mooi het is. Zeker als je dat ook kunt delen. Emotioneel gezien ligt dit nummer het dichtst bij mij."