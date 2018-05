Phil Collins kondigt grote Noord-Amerikaanse tournee aan

De zanger geeft in totaal vijftien optredens in het kader van zijn Not dead yet, live!-tour. De eerste show vindt plaats op 5 oktober in Fort Lauderdale en de laatste op 28 oktober in Los Angeles.

De 67-jarige Collins zei aan het einde van zijn tournee uit 2010 met pensioen te gaan, maar in 2014 klom hij toch weer het podium op. Sindsdien stond hij nog sporadisch op de bühne.

De nieuwe tournee is vernoemd naar Collins' memoires Not dead yet, die in oktober 2016 verschenen.