Recensieoverzicht: Sam Smith 'durft er niet echt voor te gaan' in Ziggo Dome

Het Parool

"Er is weinig aan te merken op een zanger als Sam Smith. Hij is een sympathieke artiest met ogenschijnlijk weinig pretenties, met een dijk van een stem en soulvolle liedjes waar goedbeschouwd weinig over valt te zeuren. (...) De kunst is alleen om zijn imago van boy next door succesvol vast te houden, en dat is nou eigenlijk het enige dat een beetje schuurt bij Sam Smith. Hij lijkt te veel zijn best te doen om een allemansvriend te zijn, waardoor een album zoals The thrill of it all van vorig jaar nogal blijft steken in gelikte en te ijverig gladgestreken popsoul, die schreeuwt om een duidelijke eigen signatuur of een rauw randje. Het lijkt alsof Smith niemand voor het hoofd wil stoten en zodoende zijn nek niet helemaal uit durft te steken."

Trouw - drie sterren

"Bovenal is de 25-jarige Londenaar een begenadigd zanger. In Amsterdam laat hij horen over een licht en uiterst soepel stemgeluid te beschikken en is hij werkelijk op geen enkele valse noot te betrappen. (...) Helaas heeft de Brit ook popsongs in de aanbieding die zo plat als een dubbeltje klinken. Met name de nummers die hij met de Britse house-act Disclosure opnam, klinken in Ziggo Dome behoorlijk niksig. Het grootste euvel is echter dat Smith er slechts bij vlagen in slaagt zijn gehoor te raken. Bij Say it first lukt het wel en kun je perfect navoelen hoe hij het nodig heeft om zijn geliefde als eerste te horen zeggen dat hij van hem houdt. Maar meer dan eens zijn de emoties uit de songs niet invoelbaar en is het alsof Smith er niet helemaal voor durft te gaan."

De Telegraaf

"Opvallend was daarnaast dat Smith bepaald niet strooide met visuele afleiding, maar de focus lekker op zichzelf en de muziek hield. Juist daar ligt natuurlijk ook Smiths grote kracht, bleek andermaal. Want overrompelde hij bij zijn kennismaking een paar jaar geleden met die onovertroffen soulvolle kopstem van hem, dat deed hij gewoon weer! Van grote, grote klasse. Zijn eerdere successen waren geen toevalstreffers. De inmiddels 25-jarige Londenaar bezit wat alleen de hele, hele groten hebben: hij hoeft eigenlijk zijn bek maar open te doen of het is raak."

Oor

"Het is allemaal erg gewoontjes, de muziek van deze knul. Een typische, inwisselbare Sky Radio-artiest, zou ik willen zeggen. Ware het niet dat Smith, naast zijn charmes, over nóg één bijzonder wapen beschikt. En dan heb ik het natuurlijk over zijn stem. (...) Aan verschrikkelijke The Voice-tafereeltjes, zoals irritante adlibs en overdreven uithalen, doet hij niet. Hij zingt zijn suffe teksten vol gevoel, troeft qua soulvolheid zelfs zijn vier zwarte koorzangers af, en maakt van matige liedjes met bijeengeschraapte melodietjes zo toch iets heel erg moois. Uiteindelijk vat deze show perfect samen wat Sam Smith nu is: een schat van een vent met een dijk van een stem."

